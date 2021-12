Tumulto e fila marcam véspera de início de pagamento de IPTU

Faltando um dia para o início do prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), diversos contribuintes procuram atendimento na sede da Secretaria da Fazenda de Salvador (Sefaz), no Centro da cidade, para regularizar a situação do tributo nesta terça-feira, 4.

A alta demanda formou uma longa fila no local e houve tumulto em frente à secretaria.

De acordo com o corretor de imóveis, Deraldo Góes, que está no local, há discussões por conta de pessoas que furaram a fila, alguns idosos caíram na escada de entrada no órgão e foi necessário chamar a polícia para controlar os ânimos.

A assessoria da Sefaz confirma que os contribuintes enfrentam uma longa fila, mas que apesar do movimento não há registro de transtornos. De acordo com o órgão, policiais fazem a segurança do órgão diariamente.

Contribuintes enfrentam fila para atendimento na Sefaz (Deraldo Góes | Cidadão Repórter)

