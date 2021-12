TST propõe reajuste de 100% da inflação para carteiros para evitar greve

A Justiça do Trabalho propôs um acordo entre Correios e carteiros para evitar uma nova greve dos empregados da estatal. Apresentada na manhã desta terça-feira, 7, a proposta é que os Correios paguem reajuste salarial integral da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e não apenas 60% desse indicador - como a empresa propôs aos empregados.

A proposta foi apresentada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Renato de Lacerda Paiva. O ministro diz que a reposição salarial pela inflação está condicionada à continuidade do trabalho dos carteiros. Ou seja, se carteiros entrarem em greve esta semana, a proposta será retirada e o processo de mediação do TST, encerrado.

O ministro também propõe a manutenção das condições do acordo coletivo firmado para os anos de 2017 e 2018. "Pondero que a presente proposta representa o melhor resultado possível para os trabalhadores", destacou o ministro.

Em nota, o TST informa que o vice-presidente do Tribunal indicou que a proposta foi bem recebida por parte dos dirigentes dos Correios. Agora, os trabalhadores terão de dar resposta à proposta até quinta-feira, 9. Já os Correios poderão se responder oficialmente até o dia seguinte, 10.

Em julho, os Correios apresentaram proposta de reajuste salarial de 60% do INPC - o que representa aumento em torno de 2,21%, menos que o índice cheio que registra alta de 3,68% em 12 meses.

Essa proposta foi rejeitada em assembleia dos trabalhadores em 26 de julho, quando também programaram nova assembleia nesta terça-feira para eventual greve.

