TST exige 80% de pessoal nos aviões e aeroportos

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que o sindicato dos trabalhadores do setor aéreo mantenha um efetivo mínimo de 80%, caso a greve seja deflagrada a partir desta sexta-feira, 20. O não cumprimento da decisão implicará no pagamento de multa.

A ação com pedido de liminar foi proposta pelas companhias aéreas, diante das dificuldades de acordo sobre o reajuste salarial da categoria. A decisão do TST foi comunicada pelo setor ao governo, no início da noite desta quarta, 18.

Há uma grande preocupação por partes das autoridades com relação às operações nos aeroportos nesta sexta, que deve concentrar os voos do fim de ano e registrar o maior volume de passageiros.

Diante do impasse, a Advocacia-Geral da União (AGU) também já estava preparada para entrar com ação judicial, sob alegação de que se trata de uma atividade essencial.

Negociação

Representantes dos sindicatos dos aeronautas e aeroviários e das companhias aéreas não chegaram a um consenso sobre o reajuste salarial na reunião realizada no Rio nesta quarta e decidiram continuar as conversas nesta quina, 19.

Estão programadas assembleias dos aeronautas (tripulação) em cinco estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília). A assembleia dos aeroviários (pessoal de terra) será nesta sexta.

Aeronautas e aeroviários pedem reajuste de 8%. Os aeroviários reivindicam ainda aumento de 48% sobre o piso dos operadores de equipamentos, de R$ 1.080 para

R$ 1.600 mensais.

As empresas propuseram aumento de 5,6%, equivalente à inflação acumulada em 12 meses encerrados em novembro, medida pelo INPC, para salários até R$ 10 mil. Para salários acima desse valor, a proposta foi de um valor fixo de R$ 560. A proposta das empresas inclui ainda correção de 8% no vale refeição e 5,6% no vale alimentação. Os trabalhadores pedem alta de 20% para ambos.

Governo

O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, recebeu nesta quarta representantes do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), que representa pilotos, copilotos e comissários de voo, para intermediar uma solução com as empresas do setor e evitar a greve. Moreira disse que está conversando com os dois lados "o tempo todo" para buscar um entendimento.

