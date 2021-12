TST determina que trabalhadores dos Correios mantenham 65% do efetivo em operação

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que os sindicatos que representam os trabalhadores dos Correios mantenham pelo menos 65% do efetivo mínimo em atividade normal. O tribunal determinou também que os funcionários se abstenham de impedir o trânsito de bens, pessoas e carga postal nas unidades da empresa, sob pena de multa diária de R$ 65 mil. Os trabalhadores estão em greve desde o dia 16 de setembro.

De acordo com os Correios, quase todas as 20 mil unidades da empresa operaram nesta quarta-feira, 23, com a maior parte do efetivo presente, com exceção de 230 locais. A empresa informa que 89,74% do trabalhadores não aderiram à paralisação, ou 107.058 empregados.

Segundo os Correios, a greve está concentrada na área de distribuição, portanto, pode haver atraso na entrega de correspondências e encomendas. Dos 30.366 carteiros, 10.571 não compareceram hoje (34,81%). A agências, porém, estão abertas, e os serviços estão em funcionamento, inclusive Sedex e Banco Postal.

