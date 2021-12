TRUMP: Irã é o grande inimigo deles, então terão que produzir mais petróleo

O presidente Donald Trump disse que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) terá de ampliar a produção de petróleo, em entrevista à Fox News televisionada há pouco.

"A Opep está manipulando o preço do petróleo. Mas, quem é o grande inimigo deles? O Irã. Então terão que produzir mais petróleo", disse.

Os preços do petróleo terminaram a sexta-feira com novos recordes. O petróleo bruto de referência dos EUA encerrou um pouco acima de US$ 74 o barril, o maior valor desde novembro de 2014. O índice de referência global, o Brent, está próximo dos US$ 80 o barril.

Ainda na entrevista, Trump falou sobre a oposição. "Os democratas querem aumentar impostos", disse.

Ele relatou ainda que espera que os democratas continuem cogitando o fim do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário (ICE na sigla em inglês), principal órgão de deportação de imigrantes ilegais. "A plataforma deles será abrir as fronteiras, o que atrairá crimes", disse, acrescentando: "Acho que democratas nunca vão ganhar outra eleição."

Trump disse esperar bons resultados dos republicaos no Senado e na Câmara dos Deputados e afirmou: "Esta pode ser a melhor economia que já tivemos."

Sobre a Coreia do Norte, Trump relatou: "Ganhamos muitos pontos com a Coreia do Norte. É o que chamo de jogo da guerra, eles jogam bombas a cada seis meses e é incrivelmente caro fazer isso." Ele acrescentou: "Eu me dei bem com o presidente da Coreia do Norte."

