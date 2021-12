Troca imediata só para presentes considerados essenciais

O Dia dos Pais foi neste domingo, 14, mas é a partir desta segunda, 15, que começa toda a correria para a troca de presentes. Cor, tamanho e modelo são alguns dos motivos que vão levar os consumidores nos próximos dias às lojas de todo o país para substituir o produto recebido por outro. O que muitos não sabem é que os estabelecimentos não são obrigados a realizar a troca, exceto se o item apresentar algum problema ou for considerado essencial.



De acordo com o advogado Alan Silva, o Código de Defesa do Consumidor não prevê a possibilidade de troca se o tamanho estiver errado ou se o consumidor não ficou satisfeito com a cor, por exemplo. "Contudo, tornou-se uma prática de mercado, a substituição visando a fidelização do cliente. No caso da troca ter sido ofertada no ato da compra, por ser uma decisão facultativa, a loja pode limitá-la a determinados produtos e também estabelecer um item específico para que ela ocorra", esclarece.



Se houver descumprimento daquilo que foi prometido pelo fornecedor, a legislação ainda prevê que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou desistir da compra, com direito à restituição de quantia paga, monetariamente atualizada, além de perdas e danos.



Para não ter dor de cabeça, o consumidor deve se informar sobre a política de troca, previamente, e fazer constar tudo por escrito, caso efetue a compra. O especialista ressalta que o produto tem que estar em bom estado e que não pode ter sido usado. "Como é uma liberalidade, é importante que a pessoa apresente o produto na embalagem ou com a etiqueta, se o item não estiver com problema. A loja também pode exigir a Nota Fiscal", afirmou.



A norma é seguida à risca pelo técnico em eletromecânica, Sérgio Silva. Ele sempre fica atendo às condições de troca de produtos para não correr o risco de ficar sem o presente do Dia dos Pais. "Este ano, ganhei uma camisa que ficou grande demais e um sapato que pretendo trocar ainda nesta semana", disse.



Vício X defeito



Ocorre vício quando o produto não se apresenta com a qualidade ou quantidade que se espera diante das informações contidas no recipiente, na embalagem, na rotulagem ou na mensagem publicitária. Por exemplo, ao adquirir uma geladeira percebe-se que a porta está solta (caso de vício aparente), ou quando o microondas não liga.

Já o defeito do produto ou serviço somente ocorre quando o consumidor vem a sofrer danos de ordem material ou moral em decorrência de um problema apresentado pelo produto ou serviço, como, por exemplo, no caso do microondas explodir na residência do consumidor, causando-lhe danos.

Regras para a troca



Mesmo que o produto apresente um problema (vício), o fornecedor não precisa trocar o item de imediato, exceto se for considerado essencial, como é o caso de uma geladeira. Nos demais casos, o estabelecimento tem prazo de 30 dias para resolver o problema.

Caso não seja obedecido, o consumidor tem o direito de escolher entre: substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.

