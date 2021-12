Troca de experiências na comunicação empresarial marca 1º encontro na Aberje-BA

Uma conversa entre profissionais da comunicação empresarial que reuniu experiências em campanhas de conscientização, retomada reputacional, e os desafios de um sistema de troca de informações e difusão do conhecimento. Esse foi o tom que marcou o primeiro encontro da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial – Bahia (Aberje-BA), na manhã desta quinta-feira, 7.

Reunindo 94 profissionais de 50 empresas atuantes na Bahia, o evento, que aconteceu no auditório do Espaço Verde Paralela, na sede da Odebrecht, em Salvador, significou uma oportunidade para que seus participantes dividissem conhecimento e experiência em suas áreas de atuação.

Como explica o diretor da Aberje Bahia, Marcelo Gentil, a comunicação sofreu constantes transformações nos últimos 50 anos e há previsão de mudanças ainda maiores para nas próximas décadas. “Ao reunir diferentes temas no encontro, o objetivo é chamar atenção para assuntos emergentes e estruturantes na área de comunicação e negócios”, destaca Gentil.

No painel de experiências da Aberje, a gerente de Comunicação da Coelba/Grupo Neoenergia, Amine Darzé, abordou a campanha de conscientização de São João da Coelba, focada na segurança dos usuários no período dos festejos juninos, quando é necessário redobrar a atenção para tradições como as fogueiras e as bombas de São João próximo a instalações elétricas.

Trabalhada com um planejamento cuidadosamente construído, a campanha foi o caso vencedor Brasil do Prêmio Aberje 2017 na categoria Comunicação Integrada.

Também compondo o painel, Marcelo Gentil, que é gerente de Comunicação da Odebrecht S.A. para a região Nordeste, apresentou a trajetória de reconstrução reputacional da empresa, vivida a partir de 2016, quando uma série de mudanças foram incorporadas a fim de resgatar não apenas a imagem do grupo, como torná-la um exemplo de companhia preocupada com o cumprimento de normas legais, e diretrizes, além de empenhada em fiscalizar e combater qualquer inconformidade detectada no âmbito de suas atividades.

Encerrando o encontro, o Superintendente Executivo de Serviços Corporativos da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Cid Vianna, apresentou o Sistema FIEB, e os desafios na Era da Comunicação 4.0, quando a evolução da tecnologia transforma ambientes sociais e profissionais, forçando também a um processo de adaptação constante no que se refere ao ato de comunicar e fazer negócios.

“O evento contribuiu para fortalecer o entendimento que comunicação hoje não é mais uma área, mas sim uma cultura”, avaliou Gentil.

