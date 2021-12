Tributação é mais alta nas classes menos favorecidas

Quem recebe até três salários mínimo - quase 80% da população brasileira - já contribuiu com 53% do total arrecadado em impostos no Brasil este ano, valor que já chegou a R$ 1 trilhão na última terça-feira.



O levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), com base no Censo 2010 e na Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE.



Segundo o presidente executivo do IBPT, João Eloi Olenike, quem recebe até R$ 2,1 mil acaba direcionando proporcionalmente mais renda para os impostos porque a tributação brasileira está baseada no consumo.



"Mais de 70% dos tributos é do consumo. A renda toda vai para o consumo e não sobra muito para investimento, para comprar casa e comprar carro, por exemplo", afirma Olenike.



Dentre os tributos que mais pesam no orçamento dessa parcela da população estão o ICMS, IPI, PIS, Cofins, ISS e tributos sobre a folha de trabalho, como o INSS e o FGTS.



Impacto na renda



A maior parte dos impostos arrecadados pelos cofres públicos são gerados por itens de necessidade básica como habitação (42%), transporte (24%), alimentação (15%) e vestuário (5,3%).



Empregada doméstica desempregada, Valdelice dos Santos sempre sobreviveu com um salário mínimo. Atualmente, trabalha como diarista.



Para ela, o maior peso no orçamento é com gastos de alimentação. "O dinheiro mal dá para me sustentar. Eu acho um absurdo uma pessoa que ganha salário mínimo pagar tanto imposto até pelo grão de arroz que come", afirma.



Patrimônio



Para o presidente executivo do IBPT, o ideal seria que a maioria da tributação fosse baseada em patrimônio e renda. Apenas 28% do imposto arrecadado é referente à patrimônio e renda.



"O ideal é que a população mais pobre pagasse menos impostos. Quando o tributo é relacionado no consumo isso acaba sendo o contrário. A forma da tributação faz uma distribuição de renda ao contrário, tirando dos pobres e mandando para os ricos", afirma João Eloi Olenike.



O instituto que realizou o levantamento é conhecido por calcular a quantidade de impostos que os brasileiros pagam em um telão chamado de "impostômetro".



Em 2014, o "impostômetro" chegou na casa dos R$ 1 trilhão 15 dias antes do que no ano passado.

