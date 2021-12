Tribunal adia decisão sobre obras da Copa

O Tribunal de Justiça da Bahia declarou, por 30 votos a 2, a inconstitucionalidade do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos) aprovadas em 2011 na gestão do ex-prefeito João Henrique. A corte também iria apreciar o pedido de modulação que permitiria à prefeitura, se aprovado na íntegra, tocar obras para a Copa do Mundo. Mas o julgamento foi adiado após pedido de vistas do desembargador Clesio Rosa.

Com a inconstitucionalidade do PDDU e Louos de 2011 ficam valendo as leis anteriores: o PDDU de 2008 e a Louos de 1984 - até a aprovação de nova legislação. A prefeitura tem prazo de 12 meses para enviar os novos projetos-de-lei ao Legislativo. O prefeito ACM Neto (DEM) já constituiu um grupo de trabalho com essa finalidade.

O pedido de "modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade" foi elaborado pela prefeitura e Ministério Público (MP-BA). Na prática, a prefeitura pede para que alguns artigos dessas leis inconstitucionais tenham validade temporária para tocar algumas obras.

Pela lei, as obras propostas numa modulação devem ser de excepcional interesse social. Mas nesta segunda-feira, 14, o voto do relator do processo, Edivaldo Rotondano, jogou por terra os esforços do prefeito de tocar obras com vistas à Copa de 2014 ainda esse ano.

Rotondano acatou parcialmente a modulação. O argumento é o de que não há evidente interesse social. Em nota, Neto afirmou que o voto do relator para a modulação "não alcançou alguns pontos relevantes" para a cidade.

Mesmo após o pedido de vistas de Clesio Rosa, 19 desembargadores anteciparam o voto acompanhando o relator Rotondano que só acatou três pontos. São eles: a regulamentação dos estudos de impacto de vizinhança, o zoneamento que permitirá a construção do Centro Administrativo Municipal, no Vale dos Barris, e as alterações que vão viabilizar a avenida Linha Viva (ver detalhes abaixo).

Debate



A decisão de anulação da Louos e PDDU foi tomada durante a sessão plenária que julgou a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo MP-BA, questionando ambas as leis aprovadas pela Câmara Municipal.

A principal contestação sobre a Louos e o PDDU é que as leis foram aprovadas sem a devida participação da sociedade por meio da realização de audiências públicas para debater os projetos.

O relator do processo defendeu que a aprovação das leis sem debate fere artigos das Constituições Federal e Estadual. "Este é um tema de grande interesse público e repercussão na sociedade. A revisão do PDDU e da Louos não poderiam ser aprovados sem discussão. Até os próprios vereadores não tiveram acesso ao texto das emendas", afirmou Rotondano.

Autor do voto que contrapôs o do relator, o desembargador Gesivaldo Britto defendeu a constitucionalidade do PDDU e da Louos. "A legislação federal não pode ser tomada como parâmetro. Além disso, a Constituição Estadual não fala na realização de audiências públicas", afirmou. Ele foi acompanhado pela desembargadora Daisy Lago.

