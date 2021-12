Treze centros de economia solidária recebem investimento de R$ 19,4 milhões

Treze Centros Públicos de Economia Solidária (Cesol) receberão investimentos R$ 19,4 milhões do Governo da Bahia. A solenidade de assinatura dos contratos acontece nesta segunda-feira, 20, às 9h30, no Centro de Operações e Inteligência de Segurança Pública, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Os contratos vão garantir o funcionamento dos espaços multifuncionais em Salvador, Cruz das Almas, Guanambi, Itabuna, Pintadas, Juazeiro, Irecê, Monte Santo, Nilo Peçanha, Serrinha, Lauro de Freitas, Piatã e Vitória da Conquista.

O intuito dos Cesol é promover a sustentabilidade dos empreendimentos solidários, por meio da oferta de assistência técnica, microcrédito assistido, apoio à comercialização, qualificação técnica e distribuição de insumos e equipamentos.

O evento vai contar com a presença do governador Rui Costa e do titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães.

adblock ativo