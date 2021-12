Trecho da BR-101 na Bahia será duplicado

Será publicado nesta terça-feira, 29, no Diário Oficial da União, o edital de duplicação da BR-101, no trecho que vai da divisa do Estado com Sergipe até a BR-324, em Feira de Santana. Segundo o ministro dos Transportes, César Borges, serão 169,2 quilômetros de duplicação da rodovia, com R$ 1 bilhão em investimentos em recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). A estimativa de conclusão da obra é de dois anos.



"É uma obra muito importante porque há um tráfego pesado de veículos de carga, principalmente. Damos continuidade ao programa de duplicação da BR-101 em todo o país. Ela já está sendo duplicada de Natal até a divisa da Bahia e Sergipe", disse o ministro, ontem, durante palestra realizada na Federação do Comércio (Fecomércio-BA).



Segundo estimativa do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (Dnit), o tráfego no trecho supera 10 mil veículos por dia. A BR-101 passa por municípios como Entre Rios e Alagoinhas. "Até o final do ano teremos as empresas contratadas. No início de 2017, teremos essa obra concluída. Essa é a nossa pretensão", afirmou o ministro.



De acordo com o superintendente regional do Dnit, Amauri Lima, além da duplicação, serão necessárias a restauração da estrada existente e construção de travessias urbanas. "É uma obra grandiosa pelo valor investido e pela importância dela. Com uma pista simples, você gasta mais tempo e mais combustível para ir de um ponto a outro.



Fiol



O ministro César Borges comentou o andamento das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) na Bahia, que teve os dois últimos lotes liberados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).



"Com isso nós vamos ter obras de imediato em todo o trecho, até Barreiras. O prazo de conclusão é, por estimativa, de dois anos. São obras complexas, longas, porque são mil quilômetros de ferrovias", afirma Borges.



A Fiol vai da cidade de Figueirópolis, no estado de Tocantins, à Ilhéus. Na Bahia, estende-se por 1,1 mil quilômetros.



Encontro



Por se tratar da reunião ordinária mensal da Fecomércio-BA, que congrega sindicatos dos setores de comércio, serviços e turismo, o ministro discutiu a importância do transporte para a economia.



"Cerca de 60% do custo da logística é transporte. A logística brasileira hoje é cara. Efetivamente é o dobro da logística dos países desenvolvidos. Nós gastamos 14% da receita bruta das empresas com logística. Quando nos Estados Unidos é 5%. Nós precisamos evoluir muito", disse César Borges.



Para o vice-presidente da Fecomércio-BA, Carlos Andrade, que substituía o presidente Carlos Amaral na reunião, os setores são dependentes dos modais de transporte.



"Ouço muitas reclamações da situação precária que são as estradas da Bahia. E, diga-se de passagem, tem havido uma melhora. Mas precisamos melhorar muito mais e não só ter a rodovia, mas ter a hidrovia e a ferrovia", disse Andrade.

