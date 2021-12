Transferência da gestão da água de Itabuna para a BA avança

O processo de transferência da administração dos serviços de água e esgoto de Itabuna para o governo do Bahia teve um avanço importante nesta segunda-feira, 25, com o acerto dos últimos detalhes para a firmação de convênio entre estado e município. O assunto foi discutido pelo governador Rui Costa em reunião com o prefeito Claudevane Leite e o presidente da Embasa, Rogério Cedraz, no prédio da Governadoria, em Salvador.

"Esta é uma excelente notícia para o povo de Itabuna. O prefeito está levando as cópias dos documentos que precisam ser ratificados pela Câmara de Vereadores do município, para que a gente assine o contrato de transferência e comece a resolver os problemas de falta de água e saneamento da região. A população já convive com a escassez há anos e o governo do estado já se mobiliza para intervir", afirmou o governador.

A formação do convênio será analisada e votada na Câmara de Vereadores de Itabuna em caráter de urgência. Em caso de aprovação, um plano de trabalho, envolvendo ações, prazos e investimentos, vai ser construído e executado imediatamente na região. De acordo com o presidente da Embasa, a gestão estadual possui mais recursos para promover medidas efetivas no combate à escassez.

Emasa

"Os serviços de água e saneamento eram administrados pelo município, por meio da Emasa, e estão caminhando para ser transferidos para a Embasa, uma empresa que atua em todo o estado em termos de tecnologia. A transferência foi pensada justamente porque o governo do estado tem mais verba que o município para resolver a situação em caráter mais dinâmico, levando em conta a problemática", ressalta Cedraz.

"A gente perdeu 97% das nossas principais fontes de captação. O município está realmente precisando desta imensa contribuição do estado, que já vem ajudando. Sem dúvida, a firmação do convênio e a transferência da gestão da água vai impactar numa melhor condição de vida para os moradores de Itabuna", enfatiza o prefeito de Itabuna, Claudevane Leite.

