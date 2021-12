Trabalhadores protestam contra demissões na Ford de Camaçari

Trabalhadores da Ford realizam uma manifestação nesta terça-feira, 20, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles protestam contra possíveis demissões na unidade da montadora no Polo.

De acordo com o diretor jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Laércio Almeida, a montadora informou há dez dias à entidade que iria desligar 692 profissionais, sendo 500 contratados diretamente pela Ford e 192 das empresas sistemistas (que fabricam no próprio complexo da Ford peças utilizadas nos automóveis da marca).

"Na prática, essas 692 demissões representam um impacto de 1.500 empregos na cadeia produtiva, já que outros trabalhadores serão demitidos em empresas ligadas à Ford", disse Laércio.

O sindicalista disse que as demissões não se justificam na Ford da Bahia, já que o nível de produção da empresa não diminuiu por conta da crise econômica que afeta o país. No ano passado, foram produzidos 214 mil carros na unidade, segundo o sindicato. Esse ano, já foram 198 mil.

Além disso, os manifestantes ressaltam que a Ford não vende veículos apenas para o mercado interno, que foi atingido pela crise, mas também exporta para outros países.

O sindicato reclama que a montadora não discutiu alternativas antes de anunciar as demissões.

Cidade do Saber

Os manifestantes estão reunidos na entrada da Cidade do Saber, em Camaçari, onde vai acontecer a abertura do Programa Ford de Educação para Jovens. O governador Rui Costa e o presidente da Ford da América do Sul, Steven Armstrong, são esperados no evento.

Trânsito

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os manifestantes passam pela Via Parafuso e seguem em direção à BA-093. Por conta da manifestação, o trânsito segue travado na BA-023, já que os trabalhadores estão fechando toda a pista.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a Ford, mas a assessoria de imprensa não atende as ligações.

