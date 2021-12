Top of Mind premia marcas mais lembradas

Marcas líderes no mercado soteropolitano confirmaram a sua popularidade em 2012 na 18ª edição do Top of Mind Salvador, que premiou nesta quinta-feira, 4, no Business Center Mundo Plaza, 40 categorias de empresas que atuam no mercado de Salvador. O evento, realizado há 18 anos, é fruto de uma parceria entre Marketing Consultoria Ideias e Resultados e o Grupo A TARDE.

Ortobom (76,7%), Brasilgás (74,2%), Shopping Center Iguatemi (54,8%), Farmácias Sant'Ana (53,8%) e Insinuante (42,7%) destacaram-se entre as primeiras colocadas no ranking das que obtiveram o maior índice de lembrança consumidores entrevistados na capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS).

"A participação ao longo desses 18 anos nos deu força para continuar a fazer a diferença", assinalou o gerente de marketing da Ortobom, Dan Daltro.

O gerente comercial da Brasilgás ressaltou a força da marca em Salvador. "A Brasilgás é parte do grupo Ultragás, que é líder no Brasil. Mas com o nome Brasilgás só existe na Bahia. Essa popularidade mostra o risco de se fazer uma mudança", diz.

"A reunião do PIB da Bahia aqui, hoje, significa o retorno do investimento que se faz em imagem e propaganda", diz o diretor do Grupo A TARDE, André Blumberg, Na pesquisa feita em Salvador e RMS, o entrevistado tem três segundos para revelar o nome da primeira empresa que vem à mente ao ouvir falar em cada um dos segmentos.

<GALERIA ID=18182/>

adblock ativo