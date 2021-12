Top Of Mind premia as 42 marcas mais lembradas pelos baianos

As 42 marcas mais lembradas pelos consumidores de Salvador foram premiadas na noite desta quinta-feira, 9, na 20ª edição do Top Of Mind, em cerimônia realizada no teatro da Casa do Comércio.



Promovido pela empresa Marketing Consultoria Ideias e Resultados, em parceira com o Grupo A TARDE, o prêmio reuniu empresários, executivos, publicitários e demais profissionais de comunicação, em uma festa com a apresentação da banda Nós Dois.



Consolidação



Após 20 anos de Top Of Mind , o idealizador da premiação e consultor de marketing, Ênio Carvalho, acredita que o prêmio está consolidado como uma forma de medir a presença das marcas no mercado.



"Antes do Top Of Mind, em 1995, não tinha uma ferramenta para auferir a força das marcas. Hoje em dia, o prêmio gera uma quantidade substancial de informação para medir quais marcas são consolidadas, as que crescem e quais estão vulneráveis a concorrentes".



Entre os vencedores desta edição, está o shopping Iguatemi (atual Shopping da Bahia), o único a vencer em todas as edições, de 1995 a 2015, na categoria Grande Shopping. Para a gerente de marketing do Shopping da Bahia, Izabel Ciacci, a presença da empresa em grandes eventos da cidade, com exposição constante da marca, e os 40 anos de história são algumas das razões para a lembrança.



"Seria natural o shopping ser lembrado por ser o primeiro da cidade. Mas hoje a concorrência é alta. E nós continuamos com a presença", diz. Na pesquisa do ano que vem, as menções ao antigo shopping Iguatemi serão computadas para o Shopping da Bahia. Na festa de premiação, as empresas que ganharam o troféu mais de 15 vezes nos últimos 20 anos foram mencionadas. Além do shopping Iguatemi, a Farmácia Sant'Ana venceu 19 vezes. Na sequência, Brasilgás, Bradesco, Bompreço e Insinuante levaram o troféu 17 vezes.

Para Carlos Moura, diretor distrital do Walmart, empresa que controla o Bompreço, manter a marca foi essencial após a compra da rede de supermercados pela multinacional americana. "Manter a marca foi uma estratégia. O Bompreço criou uma base muito forte. Ganhar o prêmio é um reconhecimento, mostra que estamos fazendo um belo trabalho na praça".



Reconhecimento



Segundo o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, o prêmio favorece o mercado como um todo e é um reconhecimento, tanto para as empresas ganhadoras quanto para as agências de publicidade que divulgam as marcas. "O prêmio significa que as empresas estão conseguindo ter qualidade e presença para os clientes, e que não se perdem com o tempo".



Método



A pesquisa é domiciliar e foi feita entre os dias 29 de outubro e 17 de dezembro de 2014, com 1264 pessoas. Participaram homens e mulheres, das classes A, B, C e D.



Além do prêmio, cada edição do Top Of Mind gera um relatório com dados sobre o comportamento do mercado, como o percentual de lembrança dos consumidores, cruzados com dados como gênero, faixa etária, escolaridade e classe social.

