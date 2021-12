Top Of Mind Feira premia 34 empresas

Com a campanha publicitária "A melhor se torna inesquecível" o prêmio Top Of Mind contemplou 34 empresas de seis segmentos em Feira de Santana. Na sua 11ª edição, o prêmio que foi criado em 1998 em Salvador, reuniu um público diversificado na noite desta quarta-feira, 29, no teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Promovido pela empresa Marketing Consultoria Ideias e Resultados, em parceira com o Grupo A TARDE, a solenidade de premiação reuniu empresários, executivos, publicitários e demais profissionais de comunicação, em uma festa com a apresentação da banda Nós 2. "A luta diária das empresas é não ser esquecido e sim lembrado sempre. Se você não tem um índice alto de sua marca em relação a lembrança das pessoas, você está assinando o declínio de sua empresa", diz Ênio Carvalho, idealizador do prêmio.

Este ano 11 marcas se mantiveram com índice superior a 33%, ou seja, lembradas por mais de um terço de seus consumidores. Uma delas foi o Boticário que recebeu o prêmio pela primeira vez. "Para nós é uma honra receber este prêmio. Vamos continuar inovando, mas sempre preocupados em atender as expectativas de nossos clientes e claro com o meio ambiente", destacou Lua Barreto sócia de franquias do grupo.

Já o gerente regional do G. Barbosa, Mauricio Rodrigues, acredita que o segredo para se manter no topo, ou seja, na cabeça das pessoas é colocar sempre o cliente em primeiro lugar. "Este prêmio, que recebemos há mais de cinco anos consecutivos, reforça e coroa todos os esforços para atendermos o nosso cliente com excelência e prestando o melhor serviço", frisou.

Além da banda Nós 2, o publico presente pode conhecer um pouco das historias do professor e terapeuta Victoriano Garrido, que lembrou de "causos" contados por amigos e até alunos, mas também presenteou a todos com boas gargalhadas a contar seus contos pessoais.

Representando o Grupo A TARDE o diretor comercial Edmilson Vaz destacou a importância do prêmio para o mercado da cidade, considerada um dos mais importante polos econômicos do estado.

