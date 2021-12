Top of mind chega à 20ª edição com respeito do mercado

Top of mind: um prêmio de peso que o mercado reconhece. O tema conceitua a 20ª edição do prêmio, que carrega na sua história o prestígio e a responsabilidade de dar visibilidade às empresas e marcas de maior lembrança dos consumidores baianos. A entrega dos troféus aos vencedores de 2014 nas 42 categorias concorrentes aconteceu em cerimônia especial, nesta quinta-feira, 9, na Casa do Comércio, com a apresentação da banda Nós Dois.

Promovido pela Marketing Consultoria Ideias e Resultados, em parceria com o Grupo A TARDE, o Top of Mind Salvador tem como novidade este ano, as menções honrosas concedidas às empresas ganhadoras do prêmio por cinco ou mais vezes ao longo de sua existência.

Considerado a mais importante premiação de reconhecimento do mercado, o Top of Mind Salvador foi o primeiro instrumento de aferição de marcas do mercado baiano. "O prêmio chegou para revelar quais as marcas que estão na cabeça do consumidor de uma forma positiva, ressalta o criador e gestor da premiação, Ênio Carvalho, diretor da Marketing Consultoria Ideias e Resultados.

Para identificar as empresas e marcas que se posicionam em primeiro lugar na mente dos consumidores, 42 seguimentos de mercado foram selecionados e 1.264 pessoas ouvidas, em suas residências, dentro de uma pesquisa de campo quantitativa amostral realizada pela Potencial Pesquisa.

O diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, afirma que o Top of Mind é o mais importante prêmio de reconhecimento do mercado. "Ao longo de 20 anos, o prêmio vem demonstrando força e credibilidade, apontando as marcas que construíram e mantêm uma trajetória de proximidade com os interesses dos baianos".

