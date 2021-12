Tomate e óleo de soja puxam queda da cesta do Dieese

Os produtos alimentícios foram predominantes nas quedas de preços nas capitais acompanhadas em julho pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) para o cálculo da Pesquisa Nacional da Cesta Básica. O tomate, por exemplo, teve redução nas 18 localidades pesquisadas. O preço do óleo de soja baixou em 15 cidades. Somente o leite registrou alta em todas as capitais. Em cinco capitais a retração do preço do tomate superou 40%: Rio de Janeiro (-40,71%), Belo Horizonte (-40,82%), Porto Alegre (-45,63%), Goiânia (-46,93%) e Brasília (-56,81%).

Na comparação em 12 meses - que conta com dados referentes a 17 cidades, pois a pesquisa ainda não era realizada em Campo Grande em julho de 2012 -, o tomate, no entanto, teve alta em três capitais: Florianópolis (29,28%), Aracaju (7,50%) e Belém (4,12%). Nas demais capitais, o recuo em relação a julho de 2012 variou de -2,96% em Recife a -59,17% em Belo Horizonte.

Já o óleo de soja ficou mais barato em 15 capitais, com destaque para Campo Grande (-11,41%), Salvador (-7,24%), Goiânia (-5,66%) e São Paulo (-5,21%). Em 12 meses, o produto se encontra mais caro somente em Manaus (1,83%). A queda apurada nas demais capitais variou de -3,66%, em Belém a -14,16% em Belo Horizonte.

Em todas as localidades, a cesta básica registrou recuo em julho.

adblock ativo