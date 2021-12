Todo mundo vai ter que apertar o cinto, diz empresário

Nascido no Líbano, o empresário e presidente da CDL Salvador, Antoine Tawil, se mudou para o Brasil em 1987. Após estudar administração em Oxford, na Inglaterra, e trabalhar em uma multinacional na Arábia Saudita por 11 anos, escolheu Salvador, onde conheceu a sua esposa, para viver. "Procuramos uma vida não financeiramente melhor, mas socialmente melhor", conta. Em 12 anos de atuação na CDL, depois de dois mandatos de presidente, reconhece que foi acolhido pela sociedade baiana. Conhecido como Tony pelos colegas, Tawil se despede este ano da CDL Salvador, mas não do movimento lojista. Foi reeleito presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia. Na continuação da série de entrevistas com empresários da Bahia, o empresário conta por que decidiu abrir a primeira franquia da Lacoste no Norte-Nordeste, sobre os planos de expansão para o interior do estado e sobre sua marca própria, a Hi Brands. Atualmente, possui três franquias da Lacoste na cidade e mais duas no Recife (PE). Entre as franquias, também investiu em quatro unidades da grife de calçados Mr. Cat.



Após sair do Banco Econômico, o senhor decidiu empreender. Por que optar por ser lojista em detrimento de outros segmentos? Como empresário, sempre atuou como lojista?



Sempre com varejo e confecção. A partir de 1994, comecei a querer empreender. Eu não tinha dúvida que era no varejo que eu me encaixava melhor. Quando eu estudava na Inglaterra, a gente tinha direito a 300 libras por mês. E 300 libras por mês há 40 anos, tanto quanto hoje, não era suficiente para ninguém se manter. A gente precisava trabalhar. Não só eu, mas também os outros colegas que estudavam por lá. Começamos a montar pequenas sociedades entre amigos. Cada um trazia um produto e tentava revender na cidade de Oxford. Esse produto poderia vir da Índia, do Líbano. E a gente botava um valor que nos permitia sobreviver por aqueles três anos de estudo, porque não tinha como separar sequer duas horas por dia para trabalhar. Era muito duro estudar. O pouco tempo que nos sobrava era para revender os nossos produtos para os colegas. Isso daí nunca esqueci. Dessa compra e venda.



E por que escolher investir em franquias em primeiro lugar?



Precisava empreender, e o sistema de franquia oferece esse know-how para quem nunca esteve atrás do balcão. À frente do balcão eu conhecia muito o produto, é um produto que eu admirava, sempre usei, e por minha relação com a França e a relação do meu país com a França. Eu sabia da marca, sabia do sucesso da marca, mas eu precisava saber do balcão para trás. Todo o sistema de uma boa franquia oferece isso, oferece para os iniciantes no mercado o know-how sobre como você adquire o produto, como mostra o produto, como faz suas contas, como faz precificação. E tudo isso eu aprendi com a Lacoste. Só depois soube que eu era o primeiro empreendedor a trazer franquias internacionais para o mercado do Norte e Nordeste. Nunca poderia ter sido lojista sem saber o que há dentro e fora da loja. Eu precisava que alguém me dissesse como funciona uma loja. E como funciona o varejo. Volto a dizer, nada melhor do que um franqueador experiente como a Lacoste, com mais de 80 anos de atuação no mercado, para me contar essa história, para me mostrar o caminho certo. Confiei tudo na Lacoste. Confiei meu capital e meu tempo. E tudo deu certo. Só cheguei a arriscar lojas próprias 15 anos depois. Aí comecei a trabalhar a minha loja, com confecção, com produtos criados por nós, com design por nós imaginados. Tudo isso nós adquirimos porque trabalhamos na Lacoste. Você pode ser o melhor estilista, mas precisa entender também de mercado para oferecer ao mercado o que ele quer.

Como foi o momento em que o senhor decidiu criar a sua marca própria?



Tudo é motivado pelo desafio. O empreendedor não é empreendedor se não aceita desafio. Tudo nessa vida tem seu tempo, e o empreendedor sabe da necessidade de progredir, de crescer. Quando você tem quatro lojas da Mr. Cat em Salvador, o mercado já está saturado, você não tem mais onde ir com essa marca, você tem que partir para outra. A Lacoste do mesmo jeito, não adianta. Se chega a três grandes lojas em Salvador, você já ocupou o mercado e não tem mais onde ir. Você fica de braços cruzados? Não. Eu tive que crescer mais. Não podia parar de crescer. O jeito foi criar as multimarcas e criar as nossas próprias marcas. Começamos com a Hi Brands e deu certo. E agora partimos para Recife. O grande diferencial é a margem de lucro. Os preços de franquia são tabelados no Brasil todo. E lhe permite uma margem de lucro específica, você não pode ir nem além nem aquém. Quando você fabrica, quando você arrisca e fabrica a sua marca própria, você pode se dar muito bem, ganhar mais do que a margem da franquia, como você pode perder. É por isso que eu chamo de desafio.



Quais são os planos de expansão das suas lojas e franquias?



A curto prazo vamos preferir crescer dentro do próprio estado. Em outros estados, a gente só quer consolidar a operação de Recife. Entre Recife e Salvador os meios de transporte são excelentes e isso facilita o nosso controle sobre as operações. Estamos em negociação com os empreendedores do shopping de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista para nós é um mercado muito atrativo. É um mercado em crescimento, é uma cidade que agrega habitantes da região e até do norte de Minas Gerais. Vem gente para ser atendida em clínicas e hospitais e até para estudar. Tudo isso aumenta o número de consumidores da cidade. O nosso outro foco é a cidade de Camaçari, onde também tem um empreendimento grande em construção. Nós queremos estar também junto com esse crescimento e essa fase da economia de Camaçari. E vamos buscar outros polos dentro do nosso estado. Essa é a nossa prioridade para agora. O oeste baiano ainda está para definir um empreendimento lá porque tem um crescimento fantástico, não apenas em Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. São Desidério também está se tornando um outro polo de atração de negócios. Na minha opinião não vai demorar muito para ter um grande empreendimento lá. Se não tiver, a gente vai para a loja de rua. Vamos ter que ir para a loja de rua porque é um mercado muito promissor, tanto para a Lacoste como para a Hi Brands. Já temos uma Mr. Cat em Luís Eduardo. O crescimento do comércio é fantástico. Já visitei mais de duas vezes este ano e cada vez que vou lá me surpreendo com a qualidade do comércio. Eu enxergo um varejo atuante e se modernizando. As lojas de Luís Eduardo não deixam em nada a desejar para as lojas de Salvador. Quando vem o período da Bahia Farm descem mais jatos em Luís Eduardo do que em Congonhas.



A minha próxima pergunta é sobre a CDL.



A CDL é a minha paixão. Eu só tenho que agradecer ao presidente Fidel (Fidel Fernandez, ex-presidente da CDL) que há mais de 12 anos me convidou a fazer parte de sua diretoria. E eu gostei tanto que estou aqui. Mas esse é meu último mandato como presidente e estou entregando para outro profissional muito melhor do que eu, com certeza. Para mim, a CDL foi uma outra escola. Ela para mim foi como um baile de 15 anos para uma debutante porque eu fui apresentado para a sociedade baiana. Você pode ter o seu empreendimento, pode apurar os lucros que você consegue com sua competência, mas é à frente de uma associação de classe, são os serviços prestados a uma classe a que você pertence que vão te dar algo que dinheiro nenhum dá, que é o reconhecimento da sociedade. É um trabalho voluntário. Ninguém obriga ninguém a investir seu tempo em sua associação de classe. Da CDL Salvador, fui para a federação, conheci esse interior todo. Como eu iria conhecer o interior todo e ser recebido como sempre sou pelos presidentes de CDLs do interior? Realmente não tenho palavras para agradecer. Hoje faço parte da diretoria da Associação Comercial da Bahia, estamos na Fieb (Federação das Indústrias do Estado da Bahia), somos parte do conselho da micro e pequena empresa no Sebrae. Sem todas essas entidades não há um bom entendimento junto ao poder público para o crescimento. Nenhum dinheiro compraria. Foi a CDL que me apresentou à sociedade, essa sociedade me acolheu para exercer um trabalho voluntário para a minha classe que é a classe lojista.



Qual foi o principal legado da sua gestão na CDL Salvador?



Foram várias ações, mas vou listar duas que considero as mais importantes. Primeiro a criação da CDL Jovem. Todas as nossas entidades hoje tem uma diretoria em uma idade avançada, igual a minha, 60 anos para cima. Quando entrei vi esse quadro e percebi que não era bom para o movimento. Nós precisamos começar a trazer esses jovens para dentro de casa. E dar uma responsabilidade para eles. E não só criamos a CDL Jovem como os integrantes da diretoria não podem ter mais de 30 anos. Essas excelentes diretorias, como em todas as associações de classe, têm um prazo, e esse prazo vai vencer. A criação da CDL Jovem permitiu o acesso agora de dois diretores plenos para a CDL Salvador. Isso me satisfez muito. Essa sucessão, como nas nossas empresas, está criando novas lideranças pra a continuação do movimento. É preciso ter renovação, por isso nosso estatuto não permite mais de dois mandatos seguidos. Nos 50 anos da CDL nenhum presidente voltou, o nosso estatuto sempre foi respeitado. O segundo foi a renovação desse imóvel (sede da CDL Salvador, nos Aflitos). Esse imóvel é de 1974, fez 40 anos e precisava de uma reforma. Não medimos esforços. Toda a diretoria apoiou e conseguimos reformar quase tudo. Dentro dessa reforma, criamos um espaço importante para treinamento e qualificação de pequenos lojistas e profissionais do varejo. Mas ainda falta uma parte da reforma. O presidente que virá fará mais ainda e melhor.



Quais são os maiores desafios que os lojistas vão enfrentar em 2015? Após a sinalização da nova equipe econômica do governo, como está o clima entre os lojistas?



Eu estive em Brasília recentemente e encontrei o nosso presidente da Confederação (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas). Ele disse que lojista era um bicho estranho. "Basta dois dias de Black Friday" que agora estamos saltitando", ele disse. Não é ruim. Todos nós temos que estar realmente otimistas. Hoje os índices de satisfação e humor do consumidor são os mais importantes. É mais importante do que todos os outros índices. O otimismo não é só pela Black Friday. A escolha da equipe econômica nos dá muito ânimo. Tanto o Joaquim Levy quanto o Nelson Barbosa são grandes executivos. Eles estão aqui porque têm o conhecimento para melhorar um pouco o quadro atual. Não resolver, mas melhorar. Já estão chamando ele de mãos de tesoura. Claro, tem que cortar os gastos públicos. E o que o varejo tem a ver com isso? Se reverte para o varejo. Se o setor produtivo estiver travado por taxas de juros e impostos para sustento da máquina, não sobra nada para a gente, os lojistas. Eu estou muito esperançoso para 2015. Vai ser um ano difícil, vai. Vai ter medidas ortodoxas, vai. Mas esse é o único caminho para a gente indicar uma melhoria na economia como um todo. Todo mundo vai ter que apertar o cinto. Não apenas nos gastos públicos e no funcionalismo público, mas também nós lojistas temos que apertar os cintos. Apertar as suas margens se ainda têm como. E se adaptar a uma nova realidade. A balança hoje vai cair um pouco, daqueles produtos com maior valor agregado para produtos com menor valor agregado. Mas tudo isso é questão de adaptação. Nós temos que nos adaptar cortando gastos. Nós também como lojistas teremos que tirar um pouco da gordura, se ainda tiver.

adblock ativo