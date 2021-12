TJ-BA realiza leilão de 68 veículos usados no dia 21; veja edital

Sessenta e oito veículos usados serão leiloados pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), no dia 21 deste mês, no galpão da coordenação de distribuição na avenida Luiz Viana Filho (Paralela), nº 4.289, próximo à Estação Mussurunga, em Salvador.

De acordo com o edital publicado nesta quarta-feira, 5, os automóveis estão em bom estado de conservação e em condições de funcionamento. Mesmo assim, o tribunal recomenda que os carros sejam examinados pelos interessados, uma vez que, após a aquisição, não caberá nenhuma reclamação.

Os interessados podem ver os itens do pregão até o dia 20, de segunda a sexta, das 9h às 16h. Informações sobre marca, modelo, ano, chassis e valores de avaliação dos automóveis estão disponíveis no Anexo I do edital.

Podem participar do leilão qualquer pessoa física que esteja escrita no Cadastro Nacional de Pessoas Física (CPF) ou pessoa jurídica de natureza pública ou privada. Os agentes públicos e/ou servidores do tribunal baiano estão impedidos de participar.

O credenciamento deve ser realizado com o leiloeiro no dia do evento, a partir das 8h. O pregão terá início às 9h30. Os documentos necessários são originais e cópias do CPF (para pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica).

Já os licitantes, pessoa física ou jurídica, que não tenham como comparecer à fase de lances, podem comparecer ao leilão com uma procuração.

adblock ativo