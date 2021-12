Tira dúvidas sobre o Imposto de Renda

Fiz um empréstimo a um amigo para ajudá-lo na compra de um apartamento. Desejo saber onde posso registrar esse pagamento em minha declaração, pois em "pagamentos efetuados" não existe a opção empréstimos. (José A. Moura)

O empréstimo efetuado deve ser informado na ficha "Bens e Direitos com o código 51 - Crédito Decorrente de Empréstimo, indicando o nome e CPF do devedor e as condições de pagamento. No campo "Situação em 31.12.2013" deve ser informado o saldo do crédito nessa data.

Obtive rendimentos no ano de 2013 em aplicação CDB DI. Na ficha "Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva", em qual opção lanço o valor: rendimentos de aplicações financeiras ou ganhos líquidos em renda variável? (Grejonilson Gonçalves Lima)

Os rendimentos de CDB devem ser informados na linha 06 da ficha "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva".

Sou aposentado e não tenho conta em banco. Só a conta do INSS. É possível autorizar o credito da restituição nesta conta? (Álvaro Jaqueira)

Não. O contribuinte que não tem conta em banco tem a opção de deixar as informações bancárias em branco, independentemente do motivo. Nesse caso, após a liberação da restituição, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento BB 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades)

Tenho três fontes pagadoras e o valor deduzido em cada uma é de 15% em duas e de nada em uma delas. Ou seja, em duas fontes pagadoras, já fica retido 15% e na terceira nada retido. O que queria saber é, tem alguma forma de eu pagar essa diferença mensalmente para não ter que pagar tudo isso no momento da declaração? (Diego Santiago Cedraz da Silva)

É facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano-calendário, complementação do imposto que for devido sobre os rendimentos recebidos. O recolhimento complementar pode ser efetuado até o último dia útil de dezembro, com o código 0246.

Estou fazendo meu imposto de renda e tenho as seguintes dúvidas: CDC e VGBL feitos em 2013 e encerrados também em 2013. Onde devo declarar rendimentos e imposto retido do VGBL e do CDC prestações pagas, juros e amortização? Também gostaria de tirar a dúvida sobre um imóvel vendido. Devo tirar da declaração de bens e direitos? (Laís Helena)

Leitora Laís, as aplicações em CDC e VGBL são decorrentes de informações que são prestadas pelo informe de rendimento para fins de imposto de renda fornecida pela instituição. Siga as orientações nela contidas. Já o bem vendido deve ser colocado o valor de R$ 0,00 na coluna de 2013. Não se esqueça de apurar o demonstrativo de ganho de capital, ainda que não tenha lucro.

Até 2012 eu era contratado pelo regime CLT e contribuía com 12% da renda bruta em um fundo de previdência PGBL, usufruindo do benefício fiscal que tinha direito. A partir de 2013 abri minha PJ e passei a trabalhar como microempresário (ME), com atividade enquadrada no Simples. Sobre o faturamento bruto, tive pró-labores mensais no valor do salário mínimo (para fins de pagamento de INSS) e retiradas de lucro. Neste mesmo ano de 2013 eu continuei recolhendo no mesmo fundo PGBL, no valor de 12% do faturamento bruto da minha PJ. Gostaria de saber se na minha declaração de ajuste anual como pessoa física, eu continuo tendo o direito a este benefício fiscal e, em caso positivo, qual seria a base de cálculo do benefício de 12% (o faturamento bruto, o pró-labore ou retiradas de lucro?). (Ricardo Anders)

Como informa que recebeu rendimentos tributáveis como pró-labore no valor de um salário mínimo e caso não tenha outras fontes de rendimentos, não terá benefícios da previdência privada, pois não terá imposto a pagar. Os rendimentos concebidos como de lucros distribuídos devem ser lançados como isentos e não tributados.

Meu cunhado vai me emprestar R$ 78.000,00 para dar entrada na compra de imóvel. Como declarar? (Mara Prata).

Informe na coluna de dividas e ônus reais. Cite o nome de quem te emprestou e o CPF.

Como declarar depósito online realizado no exterior na minha conta corrente no Brasil (em reais)? (Rosenildes Moraes)

Não há informações precisas que possam contribuir para uma consulta segura. Envie outra consulta informando a origem do depósito vindo do exterior e se é considerado residente no Brasil ou no exterior.

Ganhei uma ação contra a Embasa referente a valores cobrados a mais em contas de água. Como devo lançar em meu IR o valor devolvido? (Amanda Nunes).

Se a ação fora para simples devolução do valor pago a maior, não se trata de rendimentos. Se teve rendimentos decorrentes de damos morais e outras compensações, um especialista contábil fará a devida interpretação tributaria para a execução segura do seu imposto de renda.

Perdi o número do recibo da declaração de ajuste anual simplificada do ano passado. É obrigatório ter o número desse recibo para fazer a atual declaração (IRPF-2013) ou posso, normalmente, fazer a declaração com meus documentos RG e CPF? (Fernando Augusto Villalba)

Este ano, o número do recibo da declaração anterior não é item condicionante para apresentação da declaração. Caso efetivamente necessite para outras formalidades, solicite cópia na Receita Federal. Necessário fazer agendamento.

Tenho uma pequena casa de praia, aluguei por temporada a um estrangeiro e o pagamento do aluguel foi feito diretamente na minha conta em operação de transferência de euros para o real no meu banco. Tenho que declarar? ( Nelson Fernandes)

Todos os rendimentos auferidos no ano-calendário devem ser declarados, ainda que oriundos do exterior e independentemente da quantia, inclusive devem ser tributados mensalmente no carnê-leão.

Sou divorciada e tenho a guarda de uma filha de 15 anos (ela tem CPF, mas não tem título de eleitor). Recebo do meu ex-marido, em dinheiro, R$ 450 mensalmente. Esse valor recebido não cobre nem a mensalidade da escola, fora curso de inglês, dentista, etc. Eu gostaria de fazer a declaração de IR desse valor de pensão separado, ou seja, fazer a declaração em nome da minha filha como beneficiária de pensão alimentícia "Natureza da Operação Código 71". No caso, na minha declaração eu teria que tirá-la como dependente e não mencionar gastos com mensalidades, cursos de inglês, etc. correto? Eu fiz a minha declaração e tenho imposto a restituir, porém se colocar o valor da pensão na minha declaração eu vou ter de pagar um valor significativo de imposto de renda e não gostaria, pois, como mencionei, o valor que recebo de pensão não paga nem a mensalidade da escola (Meire Milicchio).

Leitora Meire, excelente indagação, vai contribuir expressivamente para os contribuintes. Inicialmente deve se reportar a sentença judicial e identificar com clareza qual o beneficiário. Veja se é para você, em contrapartida o custeio do seu dependente ou se ele identifica se o dependente é o beneficiário, e você, a gestora do recurso. Caso a beneficiária seja a dependente e pretenda você incluí-la na sua declaração como dependente, os rendimentos atribuídos a ela devem ser incluídos em sua declaração. Faça simulações para declaração em conjunto ou separado e escolha a que for resultante de menor incidência tributária, quer seja a pagar ou restituir.

Tenho algumas dúvidas para declarar o meu IR e gostaria se possível, que pudessem ser retiradas, por esse importante serviço disponibilizado pelo jornal A Tarde. São elas: a) Recebi uma herança de meu tio. Como declaro o valor recebido, em que campo e como a Receita vinculará o valor recebido, com o montante da herança, que foi distribuída entre as demais pessoas legalmente com direito de recebê-la? b) Desde junho/2013, meu filho que estudava na Unicamp e é meu dependente, foi para a França, através de um convênio da Unicamp e a Ecolle de Paris, sendo que ele recebe dessa universidade francesa uma bolsa de estudos que tem duração de 2 anos para se manter lá. Encaminho para ele eventualmente valores transformados em euros, porém praticamente a bolsa supre as suas necessidades. Como ele ficou 6 meses como meu dependente direto no ano passado, posso colocá-lo como meu dependente? E quanto ao valor que ele recebe do governo francês, tenho que declarar no Imposto de Renda, mesmo não sendo direito ganho no Brasil e sim na França para custear sua permanência lá? Ou não devo colocá-lo como meu dependente? c) Quanto ao valor de meu imóvel, sempre coloquei o valor histórico. Porém, recebi e já paguei o IPTU desse ano e o valor venal é bem superior ao valor histórico que coloco todo ano. Posso esse ano colocar o valor venal, que reflete a realidade do mercado e fazer a justificativa embaixo, citando a referência do IPTU desse ano? (Paulo Vitor B. Oliveira)

O imóvel recebido por herança deve ser informado, na ficha "Bens e Direitos" pelo valor constante no formal de partilha. Esse valor deve ser informado também na linha 10 da ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis". Seu filho poderá ser considerado seu dependente. Entretanto, o valor remetido por você não poderá ser deduzido como despesas com instrução. O valor da bolsa de estudos deve ser informado em sua declaração na linha 01 da ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis". A atualização do valor de imóveis foi permitida somente até 1995. Após esse ano o valor dos imóveis não poderão mais ser atualizados.



Recebo aposentadoria de duas fontes. Uma recebo rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 14.426,00 e o outro R$ 22.240,14. Tenho 74 anos, Devo declarar? (Dirceu)

Sim. O rendimento de aposentadoria de contribuinte com mais de 65 anos, isento de tributação, está limitado a R$ 22.240,14. O valor excedente a esse limite deve ser informado como "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas".



Tenho uma dúvida sobre como declarar o imóvel, agora que a prefeitura de Salvador reajustou o valor venal. Como este reajuste o valor venal ficou maior que o valor do contrato de compra e venda, posso informar o valor venal pós-reajuste na declaração do imposto de renda deste ano? (Grimaldo Lopes)

A avaliação de imóveis pra efeitos de tributação de IPTU ou qualquer outra circunstância não prevalece na legislação do imposto de renda. O bem, quando adquirido após o ano de 1995, deve ser lançado e conservado no imposto de renda pelo seu valor histórico de aquisições, podendo, entretanto ser agregado a ele, valores de reformas e ampliações, desde que autorizadas pelo poder municipal. Simples obras de reformas em geral, pinturas, troca de pequenos pisos, rebocos diversos são tratados como manutenção do imóvel e não devem ser agregados ao valor de custo do imóvel.



Calculei o IRPF de um apartamento que vendi com lucro, em 2013, e não tenho direito a isenção. E fiz o devido recolhimento. Agora, na declaração de IRPF de 2014, importei o ganho de capital. Onde eu lanço o valor que eu paguei do imposto de renda sobre este imóvel? (Rodney)

No demonstrativo de ganhos de capital, onde se apura o imposto devido, tem um campo que informa o valor efetivamente pago. O demonstrativo de ganho de capital deve ser importado para o IRPF. Este é o procedimento. Inexiste na declaração campo onde possa ser digitado. A operação é feita no GCAP (ganhos de capital) e depois exportada para o IRPF.



Estou aposentado pelo INSS desde o mês de julho de 2013, mas continuo na ativa, recebendo mensalmente o meu salário normal, mantendo o vínculo empregatício com a empresa para a qual presto serviços. Como proceder no lançamento das informações na declaração de imposto de renda, relativas a estes rendimentos recebidos? (Renato Fernandes Bacelar Amaral).

A aposentadoria não extingue automaticamente o vinculo empregatício e necessariamente não implica não incidência do imposto de renda. Os rendimentos da aposentadora, assim como os correspondentes ao emprego, devem ser declarados individualmente. Veja o informe de rendimento e veja os campos nele informados.



Sou estudante universitário atendido pelo Fies. Porém, o Fies só paga a metade da minha mensalidade. Como posso fazer a declaração de imposto de renda? Declaro o que eu pago para a instituição de ensino ou o valor integral da mensalidade? (Jesus Maia)

O Fies é meramente um financiamento. O total desembolsado para o estabelecimento de ensino (parcela Fies mais recursos próprios) é o valor que deve ser declarado como despesas de instrução. Não se preocupe. O sistema calculará automaticamente o valor dedutível, caso o efetivamente pago seja maior do que o permitido pela legislação.



Como faço para declarar um imóvel que foi comprado em dezembro de 2012? (Kate Maiara)

Caso tenha esquecido de fazer isso na declaração de 2012, faça uma retificadora. Caso não tenha feito a de 2012, verifique se estaria obrigada a declarar. O total de bens é um dos fatos que podem representar obrigatoriedade.

Recebi do INSS em janeiro de 2013 a importância de R$ 29 mil referente a reajuste de aposentadoria de anos anteriores. Como devo declarar isto? (Francisco e Célia Viana)

Verifique o informe de rendimentos e veja quais são tributados e isentos. Inclua estas informações nos respectivos campos da sua declaração.



Em 2013, prestei serviço a uma empresa. Meu trabalho estava relacionado à criação de arte gráfica para os relatórios desta empresa. Fui à prefeitura, tirei a nota, pagando 5% por cada serviço. Devo declarar estes valores recebidos desta empresa, mesmo pagando o imposto de 5% à prefeitura? Fica em rendimentos recebidos de pessoa jurídica? (Marcio Wendel Neri)

Pela redação da consulta, trata-se de rendimento de autônomo. O imposto pago, no caso, é o ISS. O rendimento deve ser declarado em rendimentos de pessoa jurídica conforme sua colocação. Veja se a fonte pagadora reteve algum imposto de renda na fonte. Solicite seu informe de rendimento.



Adquiri um imóvel usado em 2012. Desde então, fizeram a declaração com um valor bem mais baixo do que o valor pago. Descobri que isso é uma desvantagem na hora da venda. É possível substituir esse valor pelo correto? (Carlos Eduardo)

A aquisição de bens deve ser declarada pelo seu valor efetivo, transcrito no documento de aquisição. Declarar em valor inferior é crime fiscal. Confirmado o equívoco, retifique as declarações desde o ano de aquisição até o atual.



Fui demitida em junho e comecei a pagar INSS como autônoma no valor do teto máximo de R$ 831,80. Posso deduzir estes pagamentos no IR e qual o campo que devo informar? Também resgatei o PGBL que tinha na empresa, onde informei no item Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, pois teve imposto retido na fonte. Está correto? (Elisabete Afonso).

A contribuição ao INSS na condição de autônoma configura a situação de que a base de cálculo do autônomo é a efetiva remuneração. Neste caso, lance os rendimentos obtidos de pessoa física e a dedução do INSS. Veja a situação de exigência de recolhimento do carnê-leão. Já os rendimentos tributáveis obtidos com resgates de previdência privada devem ser lançados no quadro de rendimentos obtidos de pessoas jurídicas. Caso não tenha informação sobre o carnê-leão e sobre a efetiva remuneração para efeitos de influência no recolhimento do INSS, consulte um contador especializado no assunto.



A atualização dos valores dos imóveis efetuada pela Prefeitura para cálculo do IPTU (valor de mercado) poderá ser utilizada na "Declaração de Bens e Direitos" apresentada pelo contribuinte? (Newton Rosado).

Não, Newton. Desde 1995, por previsão legal, os bens não são atualizados para fins de compor a declaração do IRPF.



Eu gostaria de saber se óculos de grau pode ser deduzido na declaração de IR? (Vidal Valente)

O uso de óculos não é dedutível de imposto de renda, por ausência de previsão.



Sou servidora pública e gostaria de saber se, além da remuneração recebida e do gasto com plano de saúde, vale a pena eu declarar valores recebidos por meio de editais de projetos sociais (em torno de R$ 1.000) e investimento em educação (pouco mais de R$ 800)? (Verusa Pinho de Sá)

Os valores recebidos além dos rendimentos do trabalha devem ser informados. Os gastos com plano de saúde podem ser deduzidos como despesas e os gastos com educação podem ser deduzidos como despesas com instrução, limitado a R$ 3.230,46.



Estou conferindo os valores que minha empresa me mandou no informe anual com os valores do meu contracheque e em nenhuma das minhas somas os valores batem. Somei de dez/2012 até nov/2013, férias, 13º, tirei um coloquei outro e tal, mas até agora não achei o valor devido. Gostaria de saber o que eu somo para poder conferir se a empresa está informando certo para eu declarar? Minha sogra faleceu dia 26/12/13, então gostaria de saber como proceder no imposto de renda dela? (Bruno Mazza)

No comprovante de rendimentos são informados os valores efetivamente pagos no ano. Portanto, pegue os valores efetivamente pagos no ano. Lembre-se de que as informações do comprovante são as mesmas informadas pela empresa na Dirf. Com relação à obrigatoriedade de apresentação das declarações de espólio, aplicam-se as mesmas normas previstas para os contribuintes pessoas físicas. Assim, caso haja obrigatoriedade de apresentação, a declaração de rendimentos, a partir do exercício correspondente ao ano-calendário do falecimento e até a data da decisão judicial da partilha ou da adjudicação dos bens, é apresentada em nome do espólio, classificando-se em inicial, intermediária e final. Gostaria de saber se dinheiro ganho em uma causa trabalhista é preciso declarar (Ana Maria) Tratando-se de ação relativa a anos anteriores, informe o valor recebido, a Previdência Oficial e o imposto retido na fonte, na ficha "Rendimentos Recebidos Acumuladamente", deduzindo os honorários advocatícios, se for o caso. Os honorários de advogado devem ser informados na ficha "Pagamentos Efetuados", com o código 61.



Li no jornal que tenho que apresentar meu IR com certificado digital. É verdade? (Ilda Menezes)

Somente está obrigado a entregar a declaração de ajuste anual o contribuinte que se encontrar em pelo menos uma dentre as seguintes condições: que no ano-calendário de 2013 recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 10 milhões, rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 10 milhões, rendimentos tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 10 milhões, realizou pagamentos de rendimentos a pessoas jurídicas, quando constituam dedução na declaração, ou a pessoas físicas, quando constituam, ou não, dedução na declaração, cuja soma foi superior a R$ 10 milhões.



Onde aplico a Dedução de incentivo no meu imposto de renda? (Ariel Norberto Santana)

É o desconto efetuado do imposto devido, limitado a 6%, referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, incentivo à cultura, à atividade Audiovisual e ao desporto. E mais 2%, sendo 1% ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD) e 1% ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).



Como posso saber os valores que posso lançar como dependente, despesas com instrução e empregada doméstica? (Jair da Silva)

A declaração do ajuste anual do imposto de renda em formulário já foi extinta. Toda declaração deve ser apresentada em meio magnético, sendo elaborada no programa fornecido pela Receita Federal, e os cálculos de dedutibilidade e suas limitações são calculadas automaticamente pelo programa. Todavia, seguem os valores solicitados: a) dependente, R$ 2.063,64; b) despesas com instrução do próprio declarante e dos seus dependentes legais, o valor individual de R$ 3.230,46; e c) o valor da empregada doméstica é deduzido diretamente do eventual imposto a pagar e está limitado a R$ 1.078,08.



Tenho um imóvel que comprei em 2003 por R$ 180.000,00, agora o IPTU veio com o valor venal do imóvel de R$ 650.000, devo atualizar este valor no meu imposto de renda? (Jaqueline Souza)

A legislação do imposto de renda não permite, desde 1996, qualquer atualização do valor do bem para fins da composição da declaração do imposto de renda. Desta forma, o valor de aquisição, neste caso, deve obrigatoriamente ser mantido por todos os anos seguintes.



Como posso saber se estou obrigado a fazer a declaração do imposto de renda deste ano? (Ademir Campelo Santana)

Veja abaixo as situações de obrigatoriedade: A) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior aR$ 25.661,70; B) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000; C) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; D) optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Relativamente à atividade rural: A) obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 128.308,50.11; B) pretenda compensar, no ano-calendário de 2012 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2013; C) teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2013, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00; D) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2013.



Como posso saber se devo fazer a declaração conjunta? (Iraildes Silveira)

A declaração apresentada em nome de um dos cônjuges, abrangendo todos os rendimentos do casal e outro cônjuge dependente. A declaração conjunta é uma opção do casal. Normalmente a declaração em separado é mais vantajosa quer para menor imposto a pagar, quer seja para restituição a maior. Simule as duas declarações e faça a que melhor lhe convier.



O que significa declaração de bens e direitos? (Isaura dos Anjos)

É a parte da declaração de ajuste anual onde são relacionados detalhadamente os bens imóveis, móveis e direitos que faziam parte do patrimônio em 31 de dezembro do ano-calendário. O que é declaração do imposto de renda simplificado? (Manuela Sampaio) É a declaração que implica a substituição das deduções previstas na legislação tributária pelo desconto de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na declaração. Recebi uma herança de meu tio, irmão de meu pai, que era solteiro e não tinha filhos.



Como declaro o valor recebido e como a Receita Federal vinculará esta informação com o montante da herança, que foi distribuída entre as demais pessoas que também têm direito a recebê-la?

O imóvel recebido por herança deve ser informado, na ficha "Bens e Direitos" pelo valor constante no formal de partilha. Esse valor deve ser informado também na linha 10 da ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis".



Desde junho de 2013, meu filho, que estudava na Unicamp (SP) e é meu dependente, foi para a França, por meio de um convênio da universidade com a Ecolle de Paris, sendo que ele receberá, durante dois anos, uma bolsa paga pela universidade francesa. Encaminho para ele eventualmente valores transformados em euros, porém a bolsa supre as suas necessidades. Como ele ficou seis meses como meu dependente direto no ano passado, posso colocá-lo como meu dependente? E quanto ao valor que ele recebe do governo francês, tenho que declarar no Imposto de Renda, mesmo não sendo direito ganho no Brasil e sim na França?

Seu filho poderá ser considerado seu dependente. Entretanto, o valor remetido por você não poderá ser deduzido como despesas com instrução. O valor da bolsa de estudos deve ser informado em sua declaração na linha 01 da ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis".



Quanto ao valor de meu imóvel, sempre coloquei o valor histórico. Porém recebi e já paguei o IPTU deste ano e o valor venal é bem superior ao valor histórico que coloco todo ano. Posso este ano colocar o valor venal, que reflete a realidade do mercado e fazer a justificativa embaixo, fazendo referência ao IPTU deste ano? (Paulo Vitor B. Oliveira)

A atualização do valor de imóveis foi permitida somente até 1995. Após esse ano, os valores dos imóveis não poderão mais ser atualizados.



Durante o ano de 2013 contribuí para a Previdência Social como autônoma. Como devo fazer para deduzir esses valores? Qual campo preencher?

Se os rendimentos do trabalhador autônomo forem recebidos de pessoa física, a contribuição para a Previdência Social é informada na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF/Exterior" coluna "Previdência Oficial". Se os rendimentos forem recebidos de pessoa jurídica a informação será na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica".



Meu irmão completou 65 anos em outubro do ano passado. Posso utilizar o rendimento como não tributável para o ano todo ou devo calcular apenas esses meses?

Não. A parcela isenta na declaração está limitada a até R$ 1.710,78, por mês, durante o ano-calendário de 2013, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos. Informe os valores na linha 6 da ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis".

Em 1988 fui demitido e nunca mais fiz declaração de IR. Em 7/7/2000 a 31/1/2004 comprei ações de banco e em face das subscrições, dividendos, valorizações e nunca ter realizado alienações. Hoje elas valem mais de um milhão de reais. Em 2013, pela primeira vez, os valores que recebi com JSCP e dividendos. Obrigam a fazer a declaração. Como devo fazer essa declaração? (José Gonçalves Filho)

Estavam obrigadas à apresentação da declaração de rendimentos, relativa ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009, as pessoas físicas que, dentre outras exigências, tiveram a posse ou propriedade de bens em valor superior a R$ 80.000,00. A partir do ano-calendário de 2009, exercício de 2010 esse valor passou a ser deR$ 300.000. Assim, se nesses anos suas ações tinham esses valores, e as declarações não foram apresentadas, a apresentação dos cinco últimos exercícios deve ser feita com os devidos acréscimos legais. As perguntas são respondidas pela Acre Contadores Associados Ltda.



Sou aposentado e recebo duas aposentadorias: uma do INSS e o complemento pela Sistel. Ambas enviaram os informes de rendimentos com a parcela isenta dos Proventos de Aposentadoria, no valor de R$ 22.240,14, cada uma. Ao elaborar a declaração, o sistema da RF informou que só pode ser deduzida como tal apenas uma parcela, ou seja, R$ 22.240,14. Como devo proceder com a outra parcela, oferecê-la à tributação ou colocar na linha de 'Outros', nos rendimentos Não Tributáveis? (José da Costa Cardoso)

O rendimento total isento de aposentadoria, de contribuintes com mais de 65 anos, está limitado a R$ 22.240,14. O valor excedente desse limite deve ser informado como rendimento tributável, na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas".

O contribuinte pode retificar sua declaração de rendimentos? Sim, desde que não esteja sob procedimento de ofício. Se apresentada após o prazo final (30/4/2014), a declaração retificadora deve ser apresentada observando-se a mesma natureza da declaração original, não se admitindo troca de opção por outra forma de tributação. O contribuinte deve informar o número do recibo de entrega da última declaração apresentada, relativa ao mesmo ano-calendário. Esse número é obrigatório e pode ser obtido no recibo de entrega impresso ou visualizado por meio do menu Declaração, opção Abrir, do programa IRPF.



O contribuinte pode retificar sua declaração para troca da opção da forma de tributação?

A escolha da forma de tributação é uma opção do contribuinte, que se torna definitiva com a apresentação da Declaração. Desse modo, é permitida a retificação da declaração de rendimentos visando à troca de opção por outra forma de tributação, somente até 30 de abril.



Contribuinte que na data final da apresentação da declaração se encontra em viagem, fora de seu domicílio fiscal, tem direito à prorrogação desse prazo?

Não. Recomenda-se que o contribuinte apresente sua declaração no prazo legal, no local onde se encontrar, indicando, no campo próprio, seu domicílio fiscal permanente.



O contribuinte não obrigado à entrega da declaração está sujeito à multa por atraso na entrega? Não é devida a cobrança de multa por atraso na entrega da declaração para quem está desobrigado de entregar a Declaração de Ajuste Anual.



Onde obter o programa?

O programa IRPF 2014 para a Declaração de Ajuste Anual pode ser obtido no site da Receita Federal do Brasil (RFB) na internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Localize o programa IRPF2014 a partir da opção "Download - Programas para você" e siga as orientações para download constantes no sítio da RFB na Internet.



É seguro enviar a declaração pela Internet? Esse meio de entrega foi desenvolvido de maneira a garantir a segurança e o sigilo das informações.



O desconto simplificado substitui a parcela de isenção referente a rendimentos de aposentadoria recebidos por contribuinte maior de 65 anos?

Não. A parcela isenta referente a rendimentos de aposentadoria recebidos por contribuinte maior de 65 anos deve ser informada na Declaração de Ajuste Anual na ficha correspondente aos Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.



O desconto simplificado aplica-se apenas aos rendimentos tributáveis e substitui as deduções legais cabíveis, limitado a R$ 15.197,02 O contribuinte que optar pelo desconto simplificado pode excluir as despesas com condomínio, taxas, impostos, em relação a aluguéis recebidos?

Sim. O contribuinte, independentemente da opção pelo desconto simplificado ou não, pode informar como rendimento tributável o valor dos aluguéis recebidos, já excluídos os impostos, as taxas e os emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento, desde que o ônus desses encargos tenha sido exclusivamente do declarante.



Qual é o prazo de apresentação da Declaração de Ajuste Anual para a pessoa física ausente do Brasil? Dia 30 de abril de 2014.



Contribuinte com doença grave está desobrigado de apresentar a declaração?

Não. A isenção relativa à doença grave especificada em lei não desobriga, por si só, o contribuinte de apresentar declaração.



O que se considera como opção pelo desconto simplificado?

A opção pelo desconto simplificado implica a substituição de todas as deduções admitidas na legislação tributária, correspondente à dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, limitado a R$ 15.197,02 (quinze mil, cento e noventa e sete reais e dois centavos). Não necessita de comprovação e pode ser utilizado independentemente do montante dos rendimentos recebidos e do número de fontes pagadoras.



O valor utilizado a título de desconto simplificado não justifica variação patrimonial, sendo considerado rendimento consumido. Quem pode optar pelo desconto simplificado na apresentação da Declaração de Ajuste Anual?

Todos os contribuintes podem optar pelo desconto simplificado, exceto aqueles que pretendam compensar prejuízo da atividade rural ou imposto pago no exterior.



O contribuinte que tem mais de uma fonte pagadora pode optar pelo desconto simplificado?

Sim. O contribuinte que tem mais de uma fonte pagadora pode optar pelo desconto simplificado. Ele deve preencher a Declaração de Ajuste Anual, informando nos campos pertinentes os nomes e os números de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de todas as fontes, bem como indicar os rendimentos de todas as fontes e os respectivos impostos retidos.



O contribuinte que em 2013 recebeu rendimentos tributáveis na declaração e obteve receita da atividade rural, mas com resultado negativo, pode optar pelo desconto simplificado?

Sim, desde que não pretenda compensar no ano-calendário de 2013 ou posteriores o resultado negativo (prejuízo) da atividade rural de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2013.



Existe limite de idade para a obrigatoriedade ou dispensa de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda?

Não há limitação quanto à idade.



Para verificação da obrigatoriedade de entrega da Declaração de Ajuste Anual, qual é o critério a ser utilizado para avaliar os bens e direitos, no caso de contribuinte dispensado de apresentar a declaração nos últimos cinco anos?

É o custo de aquisição. Tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até 1995, o custo de aquisição pode ser atualizado até 31/12/1995, tomando-se por base o valor da Ufir vigente em 1º/1/1996, não se lhe aplicando qualquer atualização a partir dessa data. Tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido após 31/12/1995, ao custo de aquisição não é aplicada qualquer atualização.



A posse ou a propriedade de bens e direitos relativos à atividade rural de valor superior a R$ 300.000,00, exceto terra nua, obriga o contribuinte à apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do exercício de 2014?

Os bens vinculados à atividade rural, tais como maquinários, semoventes, safra em estoque, não integram o limite para efeito de obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Ajuste Anual, exceto para aqueles contribuintes que mantiveram tais bens na Declaração de Bens e Direitos da referida declaração de ajuste.



O contribuinte deve apresentar uma Declaração de Ajuste Anual para cada fonte pagadora dos rendimentos que auferir?

Não. O contribuinte deve apresentar somente uma Declaração de Ajuste Anual, independentemente do número de fontes pagadoras, informando todos os rendimentos recebidos durante o ano-calendário de 2013.



Dependente que possui caderneta de poupança em valor superior a R$ 300.000,00 está obrigado a declarar o Imposto de Renda ?

Está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual (DAA), o contribuinte que, em 31 de dezembro de 2013, teve a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00. Portanto, o titular de caderneta de poupança com saldo superior a R$ 300.000,00 está obrigado a apresentar a declaração. Fica dispensada de apresentar a DAA, a pessoa física que, embora se enquadre em qualquer das hipóteses de obrigatoriedade, conste como dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua.



