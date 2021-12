TIM vai duplicar o número de cidades na Bahia com rede 4G

Ampliação da rede 3G para mais 102 municípios baianos e a duplicação do número de cidades do estado com 4G até dezembro deste ano, Estas são as principais metas da TIM dentro da ampliação da cobertura para todo o Nordeste, prevista pela empresa até o fim deste ano.

Estas e outras perspectivas foram apresentadas, nesta terça-feira, 20, por Daniel Moreira, diretor de vendas da TIM Nordeste, informando que o faturamento da empresa com pacotes de dados já ultrapassa a geração com pacotes de voz, tendência em todo o país, com crescimento de mais de 77% no tráfego de dados médio por usuário. nos últimos 12 meses.

Baiano, Daniel Moreira assumiu em março deste ano a direção de vendas da TIM na região Nordeste. Ele disse que no segundo semestre deste ano mais de 340 municípios da região terão recebido cobertura 3G.

Em visita ao Grupo à A TARDE, acompanhado do executivo de relações institucionais da TIM, Sérgio Brasilis, e de Thiago Gonzales, gerente de operações Bahia/Sergipe, ele explicou que a TIM assumiu a liderança nacional no 4G (LTE) com cobertura da tecnologia em 579 cidades (64% da população urbana do Brasil).

Cobertura

Na Bahia, além de Salvador Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Feira, Itabuna, Vitória da Conquista e Juazeiro, que já possuem cobertura desta tecnologia, outras oito cidades também receberão o 4G, aumentando assim em até cinco vezes a velocidade de navegação, sem custo adicional. Alagoinhas, Barreiras, Eunápolis, Ilhéus, Jequié, Paulo Afonso, Porto Seguro e Teixeira de Freitas serão as próximas cidades.

"A virada de voz para dados começou nos últimos três anos, e julho a setembro já começou a apontar a virada para a TIM. Hoje estamos com 45% e 55%. Entre 2016 a 2018 vamos investir R$ 12,5 bilhões na expansão e capacidade de cobertura de dados. No 1º trimestre ocorreu perda, mas no 2º trimestre já houve reversão, principalmente com o crescimento da receita de dados", disse Moreira.

Thiago Gonzalez disse que um dos grandes desafios é a concorrência com os "caçadores de wifi". "Não há uma mobilidade completa no wifi gratuito e é um comportamento muito forte no público jovem. Assim, quem tem necessidades pessoais e profissionais contínuas não pode ficar offline, e investimos em qualidade para este público", sintetizou.

