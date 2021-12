TIM quer aumentar em mais de 10% investimentos no País

A TIM Brasil planeja aumentar seu volume de investimentos no País em mais de 10% já no próximo ano, segundo informou o presidente da companhia, Rodrigo Abreu. O executivo observou que o plano de investimentos para o período de 2014 a 2016 prevê aportes em torno de R$ 4 bilhões anuais, sem considerar os desembolsos com o leilão da faixa de 700 MHz da internet de quarta geração (4G).

"Estamos em discussão com o nosso conselho e com o próprio grupo para aumentar ainda mais esse volume de investimentos nos próximos três anos", disse nesta quarta-feira, 15, em entrevista à imprensa. A ampliação dos aportes terá o objetivo de acelerar a implementação de novas tecnologias, principalmente aquelas voltadas para o tráfego móvel de dados, como a expansão da rede de 4G.

Abreu comentou ainda que a companhia já recebeu propostas vinculantes e está em fase final para venda de aproximadamente 6 mil torres, num processo que deverá ser concluído em novembro. "Estamos na fase de negociação com os players para fechamento do negócio até o próximo mês", disse.

