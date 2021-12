TIM moderniza rede 3G e mira crescimento na Bahia

Com um crescimento acima da média do mercado, a regional Bahia e Sergipe da operadora TIM está concentrando seus esforços na modernização da planta 3G no interior do estado. O motivo é simples: o salto de 40% para 85% na participação dos webphones e smartphones nas vendas de aparelhos da regional.



"O crescimento em vendas tem que ser acompanhado pela melhoria da infraestrutura. Hoje, o grau de exigência dos nossos clientes é maior - e isso em todas as classes. Eles querem ter mais velocidade", diz o novo diretor da regional, Victor Midlej. Ele explica que, nos últimos anos, o perfil do usuário tem mudado com a popularização dos smartphones. "Se antes o sucesso era o download, hoje é o upload (envio de dados)", conta.



Boa parte dos R$ 98 milhões investidos este ano - valor que tem sido a média do último triênio - foi aplicada em infraestrutura. Somente na Bahia, 150 sítios estão sendo atualizados, abrangendo os DDDs 73, 74, 75 e 77. A área 71 foi modernizada no ano passado.



As redes também passam por um processo de expansão, com novas estações 3G ativadas em Salvador, Feira de Santana, Serrinha, Vitória da Conquista, Itaberaba, Porto Seguro e Riachão do Jacuípe. Ao todo, a companhia oferece essa tecnologia em 55 municípios do estado.



Feira de Santana



A 4G, já oferecida em Salvador desde o ano passado, passou a operar, este ano, em Feira de Santana.



Um dos reflexos dos investimentos realizados, segundo a empresa, tem sido a melhoria da qualidade das ligações telefônicas. Um relatório da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entregue ao Ministério Público do Paraná em 2012, acusava a empresa de derrubar as chamadas dos clientes de propósito. A operadora afirma que, atualmente, é a segunda menos demandada do setor nos Procons.



A regional Bahia foi criada em março do ano passado para potencializar os investimentos da TIM no estado e em Sergipe, que antes sofriam a concorrência de Pernambuco. A operadora possui no estado 4,2 milhões de clientes, o equivalente a 22,9% de market share, e está presente em 197 municípios, cobrindo 85% da população urbana.



Desde então, obteve crescimento de 16% na abertura de novas lojas e de 30% no varejo, através do credenciamento de novos parceiros. Ampliou, também, em 80% o quadro de funcionários na regional.

