Testes definirão nova mistura de etanol na gasolina

O governo federal deve realizar, com a iniciativa privada, testes durante dois meses em diferentes tipos de veículos para analisar a viabilidade técnica de um aumento na mistura de etanol na gasolina, disse à Reuters uma fonte do governo nesta quarta-feira, 18.



Atualmente, a mistura de etanol anidro na gasolina está em 25 por cento. O percentual de um eventual aumento na mistura não está definido e dependerá dos resultados dos testes, disse a fonte, que pediu para não ser identificada.

Os testes começarão o mais rápido possível, afirmou.



Produtores de etanol defendem o aumento no limite de etanol anidro que pode ser adicionado à gasolina, mas a ideia, que poderia amenizar a crise vivida pelo setor, sofre resistência entre fabricantes de automóveis por preocupações com o desempenho e a durabilidade dos motores.



Uma emenda elevando o limite máximo de etanol anidro de 25 para 27,5 por cento chegou a tramitar em uma Medida Provisória no Congresso em maio, mas foi excluída do texto durante votação na Câmara dos Deputados.

adblock ativo