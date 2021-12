Tesouro paga passivos de R$ 72,375 bilhões

O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira, 30, que a União pagou R$ 72,375 bilhões em passivos junto a bancos públicos e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Do total, R$ 55,572 bilhões se referem a passivos de 2014 e R$ 16,803 bilhões a obrigações de 2015.

O secretário do Tesouro Nacional, Otávio Ladeira, concedeu entrevista esta tarde para falar sobre o pagamento dos repasses atrasados. O Tesouro explicou que fez os pagamentos seguindo entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU). Do volume em pagamentos, R$ 70,9 bilhões são recursos da conta única do Tesouro.

Destes, R$ 21,1 bilhões são recursos de emissões de títulos realizadas anteriormente, sem necessidade de emitir novos títulos. Os R$ 49,8 bilhões restantes vieram de outras fontes da conta única.

Além disso, o Tesouro informou que cerca de R$ 1,5 bilhão, devido ao Banco do Brasil, será acertado por meio da emissão direta de títulos, sem necessidade de realização de novos leilões.

