Terminal do Porto de Salvador vai a leilão em maio

O terminal de passageiros do Porto de Salvador, no bairro do Comércio, vai a leilão no próximo dia 24 de maio. O edital da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) foi publicado na edição desta terça-feira, 29, do Diário Oficial da União (DOU). A concorrência será realizada em Brasília, na sede da Antaq.

O equipamento, com três pavimentos e área total construída de 7,6 mil metros quadrados, ficou pronto em 2014, após obras de R$ 40 milhões que tinham como foco a utilização plena, a partir da Copa do Mundo daquele ano. Agora, o edital de concessão do espaço para a iniciativa privada prevê novos investimentos de, no mínimo, R$ 7 milhões por parte dos arrendatários para as adaptações finais do espaço.

"A ideia é que, além das funções como terminal de passageiros, o local ofereça opções para atividades comerciais, de cultura e entretenimento", explica o presidente da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), José Rebouças. A estatal, que cuida da gestão portuária no estado, é vinculada à Secretaria Especial de Portos (SEP).

Estrutura

No caso do terminal, a estrutura atual, além de abrigar atividades como embarque e desembarque de passageiros provenientes de cruzeiros, conta com instalações modernas para despacho e recebimento de bagagens, controle de migração e operações alfandegárias. Os investimentos previstos para a iniciativa privada serão para dar mais conforto a seus visitantes, a exemplo de restaurantes, bares e lojas de conveniência.

"Como é um espaço que permite usos múltiplos tanto para visitantes, no período áureo dos cruzeiros, quanto para soteropolitanos, que poderão desfrutar da infraestrutura, tudo indica que teremos, dentre os interessados, consórcios de empresas em sociedades de propósito específico (SPEs)", afirma José Rebouças.

Conforme registros da Codeba, na atual temporada de navios de cruzeiros - iniciada em outubro passado e que termina agora em abril - aproximadamente 160 mil turistas devem passar pelo terminal de passageiros de Salvador.

O edital de licitação e seus anexos poderão ser acessados no endereço eletrônico da SEP (www.portosdobrasil.gov.br) e da Antaq (www.antaq.gov.br).

adblock ativo