Terminal de passageiros é leiloado por R$ 8,5 milhões

Com valor de outorga de R$ 8,5 milhões, o Consórcio Novo Terminal Marítimo de Salvador (Contermas) conquistou nesta terça-feira, 24, o arrendamento do Terminal Marítimo de Passageiros e Receptivo Turístico do Porto de Salvador, pelo período de 25 anos.

O leilão foi realizado na sede da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), em Brasília. O consórcio é formado pelas empresas ABA Infraestrutura e Logística e Socicam Terminais Rodoviários e Representações. A empresa já é a controladora do Terminal Turístico Náutico da Bahia, situado ao lado da rampa do Mercado Modelo. Também administra o Porto Organizado de Manaus.

Pelo contrato, o arrendatário vai investir cerca de R$ 7 milhões em infraestrutura. O consórcio também vai pagar à Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba) um total de R$ 34,5 milhões ao longo do período de concessão, que poderá ser duplicado se houver concordância de ambas as partes.

Disputa

O leilão foi considerado muito disputado entre o consórcio vencedor e a empresa Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos, que apresentou um lance final superior a R$ 8 milhões. Neste leilão, o consórcio MM Marítima também deu lance inicial de R$ 1,550 milhão.

O processo faz parte do Edital nº 5/2016, que consiste no arrendamento de área e infraestrutura pública para movimentação de passageiros, que deverá ser estendido a outro portos brasileiros. Segundo a Antaq, o evento inicia uma nova fase de parceria do governo federal com a iniciativa privada.

Equipamento

O terminal foi construído entre 2012 e inaugurado em fevereiro de 2015, com investimentos de R$ 40 milhões. A previsão é que o terminal receba aproximadamente 175 mil passageiros por ano, incluindo visitantes que estiverem em trânsito.

O equipamento possui área de 10,9 mil m², com estacionamento, e no prédio de três pavimentos serão realizadas atividades de embarque e desembarque de passageiros, despacho e recebimento de bagagens, controle de migração e operações alfandegárias.

Restaurantes e lojas de conveniência também estão previstas para funcionar no terminal para atender os visitantes.

