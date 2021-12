Termina hoje prazo para transferir crédito do Nota Salvador para o IPTU

Encerra-se nesta segunda-feira, 31, o prazo para utilizar créditos do programa Nota Salvador para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017. Os valores arrecadados podem ser utilizados para pagar até 100% do IPTU de imóveis residenciais e comerciais na capital baiana. Contudo, a inscrição imobiliária não pode ter débitos junto ao município.

A dedução vale apenas para o pagamento do IPTU. Portanto, a taxa de lixo (TRSD) cobrada para todos contribuintes, deve ser paga separadamente. O valor pode ser parcelado em até 11 vezes.

Caso os créditos acumulados não sejam suficientes para deduzir 100% do IPTU, o valor restante pode ser pago à vista com desconto de 10% ou parcelado em 11 vezes, sendo que o primeiro vencimento é em fevereiro.

Os créditos do Nota Salvador são acumulados por meio de pagamento de prestação de serviço, como escolas, cursos e estacionamentos. Ao pagar pelo serviço, o contribuinte deve solicitar o cadastro do seu CPF. Com isso, os pontos são transferidos para seu cadastro no programa.

Quem não está cadastrado, pode fazer pelo site do programa.

