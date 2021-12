Tereza Cristina diz que acompanhará pauta de licenciamento ambiental de perto

A deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS), que deverá assumir o Ministério da Agricultura a partir de janeiro de 2019, afirmou na tarde desta quinta-feira, 8, que uma das pautas que acompanhará de perto é o licenciamento ambiental, tema que a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) considera como prioritária.

Haverá uma conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para verificar quais pautas poderão ser votadas ainda este ano, segundo ela.

"Dentre essas pautas, talvez o licenciamento ambiental seja o mais importante", disse Tereza, que se reuniu nesta quinta com o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde está montada a estrutura da equipe de transição.

