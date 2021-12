Temer erra no Twitter balanço de liberação de recursos do FGTS

O presidente Michel Temer usou o Twitter nesta segunda-feira, 3, para exaltar a antecipação do último lote de recursos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mas errou o valor total já liberado até agora. Em sua mensagem, o presidente diz que 22 milhões de trabalhadores já pegaram o seu dinheiro e que o montante total seria de R$ 37 milhões. O valor real, entretanto, de acordo com a Caixa, é de R$ 38,2 bilhões até o dia 28 de junho.

Segundo o banco, o valor equivale a 95,38% do total inicialmente previsto (R$ 40 bilhões) e aproximadamente 81% dos trabalhadores (27,7 milhões), nascidos entre janeiro e novembro, beneficiados pela Medida Provisória 763.

Preocupado em articular a base aliada para conseguir derrubar a denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e também dedicado a montar sua defesa na esfera jurídica, Temer usou o Twitter para tentar passar um ar de normalidade e otimismo.

A semana começa com uma boa notícia. A @Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento do último lote das contas inativas do #FGTS — Michel Temer (@MichelTemer) 3 de julio de 2017

Hoje, a Caixa anunciou a antecipação da última fase dos saques, que estava prevista para 14 de julho. Poderão retirar os valores trabalhadores nascidos no mês de dezembro que tenham saldo em suas contas.

adblock ativo