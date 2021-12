Temer antecipa Caged e diz que País criou 115.898 postos de trabalho em abril

O presidente Michel Temer antecipou a divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de abril e anunciou que o País abriu 115.898 postos de trabalho no mês passado. O número foi divulgado pelo presidente durante fórum na capital paulista.

Ele citou o número ao contestar a ideia de que "o desemprego está aumentado" no Brasil. "Nós temos que confiar no que está acontecendo no Brasil", declarou.

