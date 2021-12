Telefônicas farão mutirão para atender consumidores

A partir da próxima semana representantes do Procon-BA, Ministério Público Estadual e operadoras de telefonia fixa e móvel definem de que forma será realizado o mutirão para atendimento de reclamações dos consumidores baianos.

Segundo a assessoria de comunicação do Procon-BA, o mutirão vai acontecer de 1º a 31 de março, mas local, horário e estrutura de atendimento das operadoras ainda serão definidos.

O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil) divulgou nesta sexta um comunicado, informado que esta decisão foi tomada a partir das conclusões adotadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), realizada pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (AL-BA).

Operadoras



A CPI da Telefonia resultou na assinatura de um termo de ajustamento de conduta (TAC), no final de dezembro do ano passado, com várias condições.

O TAC foi assinado pelas operadoras Oi, Vivo, TIM, Claro e pelos ministérios públicos federal (MPF) e estadual (MP-BA), Procon-BA e AL-BA.

adblock ativo