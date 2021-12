Telefônica deve concluir compra da GVT em 2015

O presidente da Telefônica, Antônio Carlos Valente, estima concluir no primeiro semestre de 2015 a operação de compra da GVT, anunciada há algumas semanas pelo montante de aproximadamente R$ 22 bilhões. "Até meados do primeiro semestre a operação deve estar totalmente concluída, incluindo as operações regulatórias e subseqüentes", afirmou, referindo-se às aprovações por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), além do processo de aumento de capital.

Valente mencionou que entregou a documentação necessária para a Anatel no fim da semana passada e está em conversa com o Cade sobre a forma mais adequada de apresentar os documentos para avaliação. "A área de cobertura da GVT é complementar à da Telefônica. A sobreposição é mínima e os benefícios serão evidentes para a sociedade", afirmou, sinalizando que esse processo não deverá enfrentar dificuldades junto aos órgãos públicos.

Durante a entrevista a jornalistas após participar de mesa-redonda em evento do setor, nesta terça-feira, 14, Valente foi questionado se há conversas entre a Oi - representada pelo BTG, que foi contratado como intermediador - e a Telefônica sobre uma possível oferta de compra da TIM. "O BTG não entrou em contato com a Telefônica. Nosso foco é a GVT", afirmou.

