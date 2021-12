Telefonia fixa ganha novas metas de qualidade

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) publicou, nesta quinta-feira, 14, novas regras de qualidade para as empresas de telefonia fixa, que entram em vigor em 120 dias. A principal alteração do regulamento diz respeito às exigências para completar chamadas. Pelas regras vigentes atualmente, as companhias estavam obrigadas a completar apenas 70% das ligações locais. Com a alteração, a meta passou para 93%, reduzindo a tolerância com congestionamentos de rede para apenas 7% das chamadas.

Da mesma forma, a meta de completamento das ligações de longa distância nacionais e internacionais passou para 92%, admitindo-se perdas em somente 8% das tentativas. Já as chamadas fixas para o centros de atendimento das prestadoras (call center) devem ser completadas em pelo menos 95% dos casos.

A agência fixou metas para diminuir o número de queixas dos usuários de telefonia fixa. Assim que a medida entrar em vigor, o total de reclamações não poderá ultrapassar 4% em relação às chamadas realizadas. Em 2014, esse percentual deve cair para 3% e, em 2015, para 2%.

A punição para o descumprimento das metas será estabelecida pela Anatel em cada caso. De acordo com Marco Antônio Gomes, gerente de acompanhamento da qualidade da telefonia fixa, geralmente a empresa é multada. "Queremos que prestadora se esforce o máximo possível para atender os problemas relatados pelo usuário", diz.

A agência reguladora também vai exigir que as empresas realizem pesquisas de satisfação de seus usuários. A metodologia desta pesquisa será definida pela Anatel até o fim deste ano. "A criação de indicadores de qualidade do serviço vai permitir que o consumidor compare as operadoras e que a Anatel crie rankings de desempenho", defende Gomes.

Os erros nas contas e as necessidades de reparos nas linhas também serão fiscalizados pelo órgão regulador. O número de erros em conta não poderá ser superior a 2,5 para cada mil contas. Já o número de solicitações de reparo de conexões individuais não deve exceder dois pedidos a cada cem linhas.

Além de buscar diminuir o número de reclamações dos usuários, a Anatel também quer aumentar o índice de solução dos problemas relatados. Para Renato Pasquini, gerente de telecomunicações da Frost & Sullivan, as empresas não terão grandes dificuldades de cumprir as novas metas.

Queixas - As empresas de telefonia fixa estão em 7º lugar no ranking de reclamações do Procon-BA. As principais queixas são em relação a cobrança indevida, cobranças repetidas, assistência técnica e manutenção dos serviços e cancelamento de linhas.

A superintendente do órgão na Bahia, Grazielli Leal, aponta que outra grande deficiência está em relação ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). "O call center é quase inexistente. Quando os clientes chegam até o Procon já tentaram passaram pelo SAC, mas não conseguiram resolver seu problema".

O Procon é a instância que recebe a maior parte das reclamações do clientes em relação à telefonia no Estado e repassa mensalmente essas informações para a Anatel.

Para a superintendente, a nova resolução da Anatel só faz fortalecer o trabalho do Procon e o poder do consumidor, que é, na sua visão, o principal agente fiscalizador da qualidade do serviço das operadoras de telefonia.

"Acreditamos que com essa resolução, as coisas irão mudar. O mercado já está mudando, temos um consumidor que reclama e não se conforma com serviços de má qualidade. As empresas tem que se adaptar pois é a competitividade que está regulando o mercado".

