Tecon: recorde na exportação de soja

No último final de semana, o Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon) embarcou para o mercado asiático 300 toneladas de soja não transgênica para o mercado asiático. O volume corresponde a 14 vezes a movimentação do produto no ano passado.



A expectativa para o Tecon é fechar o ano com o envio de um total de 1,7 mil toneladas do produto para a região, que representa 31% de toda a movimentação de cargas na área.



"A Ásia já é bastante representativa para nós, e o mais importante é que do ano passado para cá tivemos uma taxa de crescimento de 20% na movimentação para este mercado, o que indica potencial para o crescimento", avaliou o diretor-geral do Tecon, Demir Lourenço.



O Porto de Salvador foi apresentado ontem ao conselheiro comercial da China no Brasil, Li Haitong, que ouviu de representantes do governo baiano e empresários o apelo pela implantação de uma linha de navegação direta entre a Ásia e a Bahia.



Segundo o secretário da Indústria Naval e Portuária, Carlos Costa, o pedido da Bahia foi bem recebido pelo governo chinês.



"A situação do Porto de Salvador é muito melhor do que em 2002, quando iniciamos a operação por aqui. O que ainda sentimos falta é de uma linha de navegação direta com a China", disse o diretor de comércio exterior da fabricante de eletrodomésticos Mondial, Jacques Ivo Krause.



A empresa importa produtos e matérias-primas da China. "Hoje demora em média 60 dias, mas este prazo poderia ser de 30 dias", diz.

