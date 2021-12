Tecnologia reduz cerca de 20% os gastos com viagens corporativas

As viagens corporativas podem gerar gastos de tempo e dinheiro para as empresas. Para economizar nos custos, além de facilitar o trabalho dos setores financeiro e administrativo, existem cuidados que podem ser tomados, além de aplicativos e softwares desenvolvidos para facilitar a gestão de viagens. Economia chega a de cerca de 20%.

O cuidado já começa na definição da política da empresa para viagens. Regras claras evitam mal-entendidos e gastos excedentes. Também é preciso equilibrar interesses de empresa e funcionário viajante.

“É preciso entender o que funciona na prática, não só o que é mais barato. O viajante também quer economizar, mas precisa manter a qualidade de vida”, conta o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) e CEO da agência Costa Brava Viagens, Rubens Schwartzmann.

Antes de escolher as opções mais baratas, também é preciso pensar em outras economias. Um hotel mais próximo do local de destino pode levar a menos gastos com transporte: “Observamos primeiro as opções de hotel mais próximas do cliente, e só depois o preço”, explica a sócia-executiva da empresa de consultoria tributária e empresarial Tyno, Eneida Leite. Os consultores da empresa realizam viagens com frequência para visitar clientes fora do estado.

Prestação de contas

Para o engenheiro Mauro Magalhães, que viaja constantemente pela companhia Schweiter Engineering Tecnologies, onde trabalha, uma das maiores dificuldades é a prestação de contas após a viagem. O processo exige que Mauro guarde os cupons fiscais de todas as aquisições para depois fazer um relatório dos gastos, o que consome tempo tanto dele quanto do setor responsável pela validação dos gastos. “Quem viaja com frequência já tem o costume de guardar as notas e grampear, mas vira e mexe perdemos, o que dificulta na hora de comprovar os gastos”, conta Mauro.

Pensando em facilitar os processos de reembolso e validação de gastos, já existem aplicativos criados para documentar gastos em viagens de negócios, como o VExpenses.

“O viajante tira uma foto da nota fiscal, e o app tem um scan que identifica o valor, a data e o estabelecimento da compra”, explica o sócio da VExpenses, Bruno Paim. O viajante pode documentar suas despesas pelo app, e elas são recebidas em tempo real pela empresa para aprovação, caso ela esteja cadastrada.

O app também pode calcular automaticamente o reembolso de percursos de carro através do GPS do celular, de acordo com o valor estipulado pela empresa, e calcular os gastos gerais da companhia com as viagens. “A empresa pode saber o quanto está gastando de forma fácil e organizada e planejar seus gastos. Nossos clientes têm reduzido o custo das viagens em cerca de 20%”, conta Bruno.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo