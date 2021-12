Taxistas reagem ao Uber com desconto de 30% em corridas

A chegada do aplicativo Uber a Salvador mudou a lógica do mercado de serviço de transporte individual na capital. A principal novidade, que beneficia os usuários, é a redução do preço do serviços.

O contra-ataque dos taxistas, que apontam a concorrência desleal como o principal problema para manter viva a atividade, vem em forma de promoções: desde o início do mês, empresas de táxi oferecem redução de até 30% nas corridas.

A Easy Taxi, maior aplicativo de chamadas de táxi da América Latina, lançou a campanha Desconto Motorista 30%, que estimula os motoristas a oferecer descontos aos passageiros. A iniciativa, que começou em Belo Horizonte no dia 2 de junho, passou a valer na capital baiana no último dia 30.

Em Minas, a campanha resultou, em pouco mais de um mês, no aumento de 219% nas corridas de táxi da companhia. Para garantir a fidelidade em tempos de alta concorrência, o desconto de 30% é concedido para o passageiro que solicitar a corrida com forma de pagamento no aplicativo e opção da promoção.

"Com a campanha de redução da tarifa, estamos promovendo ainda mais o táxi como um modal de transporte que facilita a rotina do passageiro, pelo número de táxis disponíveis, acesso aos corredores de ônibus, experiência profissional de rotas e caminhos, só que agora a um preço muito mais atrativo", diz Fernando Matias, diretor no Brasil da Easy Taxi.

Concorrência

A concorrente Wappa, que até então só presta serviços para empresas oferecendo desconto de até 40% no valor da corrida, também já planeja agora lançar no mercado o aplicativo para atendimento a clientes pessoais.

Na Bahia, a Teletaxi é outra companhia que passou a oferecer desconto de 20% para corridas. Os motoristas informam na hora se aceitam oferecer o desconto. Com o mercado engessado pela concorrência, a maioria dos taxistas cadastrados na operadora logo aderiu.

"Com a concorrência, a gente acaba dando um desconto que é possível em alguns casos, mas num nível de perda que não se compara ao valor que fica como renda para o motorista de Uber, que é inviável considerando os nossos custos e que será logo inviável para eles também quando começarem a gastar com a manutenção do veículo", alega o taxista Orlando Rodrigues, da Teletaxi.

A companhia de seguros Porto Seguro também está concedendo 20% por meio do aplicativo "Vá de Táxi". O desconto só é concedido ao passageiro que fizer o pagamento da corrida usando o cartão de crédito da companhia.

Para quem não pode oferecer desconto, o jeito é apostar na melhor qualidade do serviço. Em ambos os casos, o usuário agradece.

