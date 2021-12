Taxa de Lixo indevidas será devolvida a partir do dia 10

Quem pagou a Taxa de Lixo indevidamente terá o dinheiro devolvido com correção de juros a partir do dia 10 de junho. O pagamento será feitos nas agências do Bradesco. Para isso o contribuinte deverá informar o CPF e apresentar o carnê do IPTU.

Alguns contribuintes fizeram o pagamento indevidamente porque receberam o carnê do IPTU com o valor da Taxa de Lixo. Mas após a emissão do documento, a prefeitura enviou projeto para a Câmara de Vereadores para isentar os contribuintes desse tributo, já que eles também não pagariam o IPTU. A proposta foi aceita.

Cerca de 340 mil dos 917 mil imóveis cadastrados em Salvador são considerados isentos. São imóveis com valor de mercado inferior a R$ 80 mil.

