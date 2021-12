Taxa de foro pode ser impugnada pela internet

Em relação à cobrança do foro dos imóveis localizados em terrenos pertencentes à prefeitura, cujos proprietários possuem o domínio útil ou direito de uso, a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) informou que os proprietários que não concordarem com a cobrança poderão contestá-la exclusivamente pela internet, no site da secretaria (www.sefaz.salvador.ba.gov.br). A contestação suspenderá a exigibilidade da cobrança até a deliberação do processo administrativo.



Em Salvador, cerca de 50 mil imóveis estão localizados em terrenos foreiros. Destes, 27,7 mil devem pagar o foro, que é uma espécie de aluguel correspondente a 0,6% do valor total do terreno e que não incide sobre o valor da construção.



A prefeitura concedeu isenção para cerca de 20 mil cidadãos proprietários de imóveis residenciais de até R$ 80 mil, assim como fez com o IPTU e a taxa do lixo.



Parcelamento



O foro pode ser parcelado em até seis vezes ou pago com desconto de 5% em parcela única, com vencimento no dia 27 de julho. A prefeitura pretende arrecadar cerca de R$ 28 milhões com o pagamento do foro, receita esta já prevista no orçamento de 2014. Os recursos, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, serão aplicados "em melhorias dos serviços públicos".



Como regra geral, ao comprar um terreno foreiro, o adquirente deve ser informado acerca desta situação, pois é necessário a anuência da prefeitura para transferência do domínio útil do imóvel.



Laudêmio



Os proprietários que desejarem resgatar o terreno, adquirindo o domínio pleno do imóvel, poderão fazê-lo a qualquer tempo, bastando para isso o pagamento de valor correspondente a dez foros anuais e mais o laudêmio de 2,5% do valor do terreno, conforme estabelecido em contrato.

