Taxa de desemprego em Salvador recua para 7,2%, diz IBGE

A taxa de desemprego na Região Metropolitana de Salvador (RMS) fechou o ano passado em 7,2%, segundo a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados, divulgados nesta quinta-feira, 31, mostram que o índice anual é o mais baixo dos últimos dez anos.

Revelam ainda um aumento da remuneração média dos trabalhadores baianos, que passou de R$ 1.112,79, em 2003, para os atuais R$ 1.496,89, e um crescimento do percentual de empregados com carteira assinada.

Apesar do avanço do mercado de trabalho local, a pesquisa do IBGE mostra que a RMS ainda lidera o desemprego entre as seis regiões metropolitanas analisadas. A menor taxa de desocupação, em 2012, foi encontrada em Porto Alegre (4%). Em seguida aparecem Belo Horizonte (4,4%), Rio de Janeiro (5%), São Paulo (6%) e Recife (6%).

A redução da taxa de desemprego na Bahia é reflexo do crescimento maior do PIB em atividades que ocupam mais pessoas, como comércio e serviços, dizem os especialistas.

"A partir das transferências de renda, da política de contínua valorização do salário mínimo, e das políticas fiscal e monetária expansionistas, podemos perceber um potencial multiplicador considerável, cujos resultados se traduziram em uma robusta redução da pobreza e elevada expansão da classe média, com impactos sobre a economia, principalmente nos setores de serviços, comércio e construção civil", diz Armando Castro, diretor de pesquisas da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Esse fenômeno permitiu elevar o consumo interno, gerando a abertura de novas vagas de trabalho em setores como comércio e serviços, segundo informa o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Geraldo Cordeiro. A soma desse fator ao da queda das taxas de juros dos bancos provocou um aumento de 0,3% na participação do comércio no total de vagas no mercado de trabalho.

Para o economista João Teixeira, analista técnico SEI, a performance do mercado de trabalho da Bahia nos últimos anos poderia ser melhor se fossem realizados mais investimentos na área de infraestrutura e na qualificação de trabalhadores.

"É preciso fazer um investimento maciço em educação para qualificar a mão de obra. É preciso pessoal preparado para atrair indústrias", diz. Ele alerta que o ideal é atrair empreendimentos sustentáveis, que gerem desenvolvimento de tecnologia e não dependam somente da exploração de recursos minerais.

