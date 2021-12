Taxa de desemprego chega a 23,4% na RMS

A taxa de desemprego total da região metropolitana de Salvador (RMS) chegou em abril passado a 23,4% da População Economicamente Ativa (PEA) contra os 21,3% registrados em março último. A taxa cresceu em quatro das cinco regiões metropolitanas pesquisadas na Pesquisa Emprego e Desemprego (PED) entre março e abril, e a RMS lidera negativamente este ranking.

Segundo a pesquisa, iniciada em 2003, a maior taxa de desemprego verificada na RMS foi de 30%, em junho daquele ano. Nos últimos 12 meses, todas as cinco regiões metropolitanas pesquisadas registraram aumento no desemprego. Em abril de 2015, o percentual de desempregados em Salvador era de 17,5%; São Paulo, 12,4%; Distrito Federal, 14,1%; Fortaleza, 7,9%; e Porto Alegre, 7,3%.

Na RMS, o total de desempregados foi de 439 mil pessoas, 44 mil a mais do que no mês anterior. Este resultado foi causado pela redução no nível de ocupação (18 mil postos de trabalho) e crescimento da PEA (26 mil).

O número de trabalhadores assalariados na RMS caiu em 12 mil (1,2%), principalmente no setor privado (- 12 mil). Apenas houve aumento no contingente de empregados domésticos (6 mil).

