Taxa de desemprego chega a 12,9% no trimestre encerrado em maio

A taxa oficial de desemprego no país chegou a 12,9% no trimestre encerrado em maio, atingindo 12,7 milhões de pessoas. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta terça-feira, 30, mais de 7 milhões de postos de trabalho foram fechados em relação ao trimestre anterior.

O resultado representa uma alta de 1,2 ponto percentual na comparação com o trimestre encerrado em fevereiro (11,6%) e de 0,6 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre de 2019 (12,3%). Com isso, o número de pessoas em busca de emprego teve aumento de 3% (368 mil pessoas a mais) frente ao trimestre móvel anterior (12,3 milhões de pessoas) e ficou estatisticamente estável frente a igual período de 2019 (13 milhões de pessoas).

Trata-se da maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em março de 2018, quando foi de 13,1%.

