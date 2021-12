Taxa de desemprego cai 0,7% em outubro em Salvador

A taxa de desemprego em Salvador caiu 0,7% de setembro para outubro, de acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação Seade) divulgado nesta quarta-feira, 27. Essa foi a segunda maior redução nas capitais analisadas, empatando com Belo Horizonte (que passou de 7,2% para 6,9%) e atrás apenas de Recife (que variou de 14,5% para 13,5%).

Fortaleza (que passou de 7,7% para 7,3%) e São Paulo (de 10% para 9,6%) também tiveram queda, já Porto Alegre ficou relativamente estável (passando de 6,2% para 6,1%).

Na comparação unificada do Brasil, a taxa de desemprego caiu de 10,2% para 9,8%. Esse é o terceiro mês consecutivo de queda no país. O estudo aponta que há 2,044 milhões de desempregados, ou seja, 94 mil a menos que em setembro. O estudo aponta que o número de desempregados caiu por conta da geração de 90 mil postos de trabalho.

Já o nível de ocupação em outubro aumentou 0,5% em relação ao mês anterior. O levantamento calcula que 18.846 pessoas estão ocupadas no país, que conta com uma População Economicamente Ativa de 20.890 pessoas.

