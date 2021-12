Tarifas de pedágios terão aumento a partir do dia 20

Os pedágios das rodovias estaduais baianas administradas por empresas privadas ficarão mais caros a partir da próxima quinta-feira. As tarifas básicas subirão entre 7,33% e 9,38%, com os maiores reajustes registrados nas vias sob administração da Concessionária Bahia Norte. Os reajustes foram autorizados em duas resoluções da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba) publicadas neste sábado, 15, no Diário Oficial do Estado.

Na BA-099 (Estrada do Coco), sob administração da Concessionária Litoral Norte (CLN), o valor do pedágio para automóveis, caminhonetes e furgões passa de R$ 5 para R$ 5,40 nos dias úteis e no final de semana e feriados de R$ 7,50 para R$ 8,10. Para motocicletas durante a semana vai de R$ 2,50 para R$ 2,70 e no fim de semana de R$ 3,80 para R$ 4.

Nas BA-093 (Simões Filho-Pojuca), BA-524 (Rótula do Copec), BA-535 (Via Parafuso), BA-526 (Base Naval de Aratu - Simões Filho), a Bahia Norte aumentará o valor de R$ 3,20 para R$ 3,50 para os veículos da mesma categoria e de R$ 1,60 para R$ 1,70 para motocicletas.

Confira os reajustes que serão aplicados na BA-099 pela Concessionária Litoral Norte:

Confira os reajustes que serão aplicados nas BA-093, BA-524, BA-535 e BA-526 pela Concessionária Bahia Norte:

