Tarifas de água e esgoto terão reajuste de 9,97% em junho

A conta de água ficará mais cara para os baianos a partir do dia 6 de junho. A Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa) autorizou a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) a realizar o reajuste anual das tarifas de água e esgoto, nos municípios onde atua, em 9,97%.

Com o reajuste, a tarifa residencial social passará de R$ 9,40 para R$ 10,30; a residência intermediária de R$ 18,40 para R$ 20,20; e a residencial normal de R$ 20,90 para R$ 23,00.

A correção se deu com base na variação da inflação, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e outros parâmetros, como a elevação dos custos fixos, a exemplo da energia elétrica, um dos principais insumos da prestadora.

A determinação, estabelecida pela Resolução nº 001 de 2015, será publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia no próximo dia 6.

