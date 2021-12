Tarifa de água terá aumento de quase 10% na Bahia

As tarifas de água da Embasa vão sofrer um aumento médio de 9,8%. O governo do Estado vai publicar na edição desta terça-feira, 7, do Diário Oficial a autorização para o reajuste, conforme apurou a reportagem de A TARDE. A nova tarifa deve entrar em vigor dentro de 30 dias.

O percentual ficou acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que somou 7,22% nos últimos 12 meses, porém abaixo do que havia sido solicitado pela Embasa.

A reportagem de A TARDE apurou que a Embasa teria pedido inicialmente um reajuste de 14% - número que não foi aceito pelo Estado. Com a negativa, a projeção orçamentária da empresa foi feita em cima de um reajuste de 12,89% - expectativa que também foi frustrada pelos 9,8% concedidos.

Corte de despesas - O índice abaixo do esperado deve obrigar a empresa a cortar aproximadamente R$ 50 milhões em despesas, que vão ficar sem cobertura orçamentária, de acordo com uma fonte ouvida pela reportagem.

O percentual definido na segunda, 6, pelo governo do Estado teria sido fruto de um longo processo de negociação com a estatal.

Enquanto a Embasa cobrou um volume maior, justificado com a necessidade de fazer frente a contrapartidas para programas de universalização do atendimento, o governo Wagner preocupou-se com a repercussão de um elevado índice de reajuste diante do cenário de seca, que provoca racionamento em algumas regiões da Bahia.

Até o final da tarde de segunda, os números ainda estavam sendo definidos, segundo informação da assessoria de imprensa da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa).

De acordo com a assessoria de imprensa da agência, o reajuste na tarifa de água é concedido com base em dez indicadores que levam em conta a inflação e o desempenho operacional da Embasa.

