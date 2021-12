TAM quer lançar voos para Toronto, Barcelona e Cancún

O Grupo Latam Airlines anunciou nesta segunda-feira, 22, o planejamento de novos voos internacionais para 2015, incluindo a criação, pela TAM, de voos diretos conectando São Paulo a Cancún (México), Barcelona (Espanha) e Toronto (Canadá) e o reforço nas rotas entre o Brasil e os EUA. "Essa iniciativa vai reforçar a conectividade oferecida pelo grupo na América Latina, América do Norte e Europa", disse a Latam, por meio de nota.

Embora o anúncio seja para voos em 2015, a rota São Paulo-Cancún será incorporada ainda em 2014. Já o voo para Toronto, com escala em Nova York, está previsto para o primeiro semestre de 2015, a rota São Paulo-Barcelona ficará para meados do ano que vem, enquanto o voo Brasília-Orlando está projetado para o terceiro trimestre do próximo ano, com sete frequências semanais. Ainda para o segundo semestre de 2015 estão previstas novas frequências entre São Paulo-Miami.

"Com este projeto, a TAM mantém seu crescimento, sua liderança e a posição de companhia aérea que mais investe no Brasil", afirmou a presidente da TAM Linhas Aéreas, Claudia Sender, em nota na qual salienta que o plano irá gerar empregos, com a criação de aproximadamente 230 vagas para tripulantes de voos de longa distância.

No entanto, a companhia também anunciou que a rota para Milão, que hoje é feita pela TAM, passará a ser operada pela LAN, possivelmente no quarto trimestre de 2015. O voo partirá de Santiago do Chile com destino à cidade italiana e escala em São Paulo.

Na LAN, também está previsto o aumento de 10 para 14 frequências semanais na rota Santiago-Miami, que serão implementadas ao longo de 2015.

Frota

Aliado aos novos voos, as empresas anunciaram seu planejamento de frota. A TAM intensificará o uso de aeronaves Boeing B767 e reconfigurará seus Boeing B777-300 ER, para aumentar o conforto ao passageiro. A aérea brasileira também deve receber, até o fim de 2015, o Airbus A350. Já a chilena LAN prevê a ampliação do uso dos Boeing B787, em suas versões Boeing B787-8 e Boeing B787-9.

