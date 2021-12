TAM pede cancelamento de 23 rotas, incluindo duas na Bahia

A TAM solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) o cancelamento de 23 rotas nacionais e internacionais. Entre os voos que vão deixar de acontecer, dois (3382 e 3383) têm origem ou saída em Porto Seguro, na Bahia.

Nesta segunda, 20, a empresa já tinha anunciado a redução de até 10% de suas operações domésticas no Brasil, além da demissão de 2% dos funcionários no país. A companhia conta com cerca de 28 mil empregados.

De acordo com a Folha de S. Paulo, a empresa fez o pedido de cancelamento em março deste ano, sendo que as operações devem ser suspensas entre agosto e novembro. No caso da Bahia, os voos não serão mais operados a partir de 7 de agosto.

Segundo a Folha, a agência não precisa aprovar o pedido, basta que a empresa informe que não tem mais interesse em manter a operação. Outras companhias podem se candidatar para realizar os voos suspensos pela TAM.

adblock ativo