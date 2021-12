Suzano investe R$ 700 mi e amplia fábrica

Em tempos de crise, o anúncio nesta quarta-feira, 4, de investimentos de R$ 700 milhões do grupo Suzano Papel e Celulose no projeto de ampliação de sua fábrica no município de Mucuri, extremo sul da Bahia foi um bálsamo para o governo baiano. A obra de construção vai criar 1.150 empregos diretos. Outros 50 postos de trabalho serão gerados na operação da unidade, que se somarão aos 2,4 mil já existentes.

A Suzano está instalada no município de Mucuri desde 1992. O governador Rui Costa (PT) agradeceu a "confiança" da empresa em investir na Bahia pessoalmente ao presidente da Suzano, Walter Schalka, e ao diretor de relações institucionais, Jorge Cajazeiras, num ato do qual participaram também na Governadoria os secretários do Desenvolvimento Econômico, Jorge Hereda, e da Fazenda, Manoel Vitório, entre outras autoridades.

Schalka disse que, apesar do momento difícil por que passa o país, a Suzano teve a coragem de fazer um investimento dessa magnitude acreditando no futuro do Brasil.

"O primeiro investimento é em papel report que começa a ser produzido no final do ano, 100 mil toneladas a mais, triplicando a produção atual. O segundo é na produção de bobinas para conversão de papel higiênico, que vamos exportar para outros estados da região Nordeste. Também o aporte de R$ 100 milhões (do valor global) numa usina de tratamento de efluentes e o aumento de capacidade da linha 1 da fábrica de Mucuri", afirmou o executivo.

Toda a ampliação deve estar concluída no final de 2017. O novo sistema de tratamento de efluentes reduzirá em 66% os despejos da fábrica no rio Mucuri.

Crise brasileira

Segundo o executivo, a eventual troca de presidente da República não afetará os planos da empresa. "A Suzano acredita demais no Brasil. Estamos na Bahia desde 1992, e como empresa temos 92 anos. Já passamos por muitos presidentes. Acreditamos que a questão política é sensível, mas a Suzano está acima disso, olhando para o Brasil de longo prazo e vai continuar investindo no país".

Rui Costa explicou que o governo vem negociando com a Suzano desde o ano passado. "Envolveu questões de crédito tributário, de incentivos do estado, mas fizemos um esforço grande para chegar a esse entendimento e ao protocolo que assinamos, e para nós é algo extraordinário, numa crise profunda que o Brasil vive, implantar um investimento de R$ 700 milhões numa região que cresce, se desenvolve e se firma como um novo polo de desenvolvimento do estado que é o extremo sul. Mucuri é o município que se beneficia diretamente, mas diria que Teixeira de Freitas é uma cidade que se fortalece e cresce porque reforça sua posição de prestação de serviços. Ou seja, nós temos muito a comemorar".

adblock ativo